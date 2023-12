Rajzok, festmények, plüss játékok, tobozmanók, vagy éppen karácsonyfadíszek tucatjai kerültek a karácsonyfák alá, amelyeket az általuk elkövetett bűnök egyfajta jóvátételeként adtak át a kórházak és gyermekotthonok kis lakói részére. Az idősek és a fedél nélküliek sem maradtak jószándék nélkül: egyes rabok műsorral, ajándékkal készültek azoknak, akik – hozzájuk hasonlóan – nem családi körben élik mindennapjaikat. A felajánlásokat mindenhol nagy örömmel fogadták.

A gyermekek megajándékozása mindig nagy lelkesedést vált ki a jóvátételi felajánlásokban résztvevő rabok körében. Idén óvodák, kórházak és gyermekotthonok kis lakóinak szereztek örömet a fogvatartottak által kiemelt figyelemmel készített alkotások, díszek és játékok.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet bernátkúti objektumából interaktív mesefal érkezett a Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodájának karácsonyfája alá. A Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjei a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola Intézményegység látássérült gyermekeinek 78 origami papír karácsonyfát hajtogattak, melyeket nagy örömmel vettek át a gyerekek. A Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet baracskai objektumában elhelyezett fogvatartottak – szinte már hagyománynak számító módon – jóvátételi felajánlást tettek a martonvásári Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskola és Kollégium tanulói számára. A fogvatartottak 3D origami technikával fenyőfákat, a fenyőerdőhöz pedig kartonból Betlehem makettet is készítettek, festés, ragasztás technikával. A finomságokat tartalmazó „kincsesláda” is a fogvatartottak keze munkáját dicséri. Budapesten a Bolyai Farkas Gyermekotthoni Központnak járultak hozzá a gazdagabb karácsonyához a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet elítéltjei, akik képeslapokat, szélforgókat, karácsonyfadíszeket, színezőket, ablakdíszeket is alkottak a gyermekek számára.

A betegágyon karácsonyozó kicsiket lepték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben elhelyezett fogvatartottak, akiknek keze munkája a Velkey László Gyermekegészségügyi Központ osztályaira érkezett. A jóvátételi program keretében volt, aki ecsetet ragadott és a gyerekek kedvenc Disney mesehőseit vitte vászonra, mások fából fabrikáltak kistalicskát és kisautót. A Budapesti Fegyház és Börtön fogvatartottjai kézzel készítettek plüss labdákat, társasjátékokat és plüss figurákat, melyeket a Heim Pál Gyermekkórházban lábadozó kisbetegek kaptak.

A Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai hetekig készültek a dunaújvárosi Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthona idős gondozottjainak megajándékozására. A személyi állomány irányítása és felügyelete mellett az elmúlt hetekben 55 idősek otthonában élő, egyedülálló szépkorú számára készültek tobozmanók és textil karácsonyfadíszek. A Veszprém Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetből öt fogvatartott lépett színpadra a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Befogadás Háza épületében, a borsodi Gondozóközpont Nappali Melegedőjében, pedig a vármegyei intézetben elhelyezett 12 fogvatartott jóvátételi munkájának köszönhetően került 100 tál étel a Magyar Vöröskereszt által támogatott rászorulók elé. A Balassagyarmati Fegyház és Börtönben elhelyezett 10 fogvatartott pártfogó felügyelőkkel készített spatulából angyalkákat a Szent Erzsébet Idősek otthonának lakói részére. Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet fogvatartottjai műsort adtak elő a kalocsai idősek otthonának két épületrészében adták elő a fogvatartottak. A műsor díszletét is saját kézzel készítették, szakköri foglalkozás keretében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetben a letartóztatottak Debrecen város nevezetességeit örökítették meg festményeiken. A női és férfi fogvatartottak önként jelentkeztek a jóvátételi programba, mely során 16 festményt alkottak a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat helyi idősek otthonának gondozottjai megörvendeztetésére.

A karácsonyi felajánlások nemcsak a megajándékozottak szebb karácsonyához járultak hozzá: a börtönök jóvátételi programjaira jelentkezett fogvatartottak az önkéntes segítség átélésével és a helyi közösség számára hasznos és értékes tevékenység végzésén keresztül saját reintegrációjuk sikeréhez is hozzájárultak.