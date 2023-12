Goletz-Deák Viktória

Az eseményen részt vett többek között Michl József, Tata polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona, Tatabánya polgármestere, illetve Horváthy Lóránt, a KEM SZÖSZ elnöke is. A résztvevőket Horváthy Lóránt köszöntötte, aki elmondta, hogy még a kilencvenes évek végén merült fel a kerékpárút ötlete. Végül tíz évvel ezelőtt egy hasonlóan hideg decemberi napon adták át a Tata és Tatabánya között elkészült utat.

Michl József polgármester és Horváthy Lóránt, a KEM SZÖSZ elnöke a kerékpárúttal kapcsolatos jövőbeni tervekről is beszéltek. Fotó: tata.hu



Az útszakasz 2013 decemberében nyílt meg a kerékpárosok előtt, három település, Tatabánya, Vértesszőlős és Tata összefogásának köszönhetően. A 6,5 kilométer hosszú út azzal a céllal épült meg, hogy csökkentsék az érintett települések közötti gépjárműforgalmat, védjék a környezetet és népszerűsítsék a biztonságos kerékpáros közlekedést.

Akkor még senki sem sejtette, hogy milyen hatással lesz majd a környék településeire. Azóta számtalan kerékpárút épült a térségben. Akár Oroszlányba, Majkra vagy egészen a Dunáig is elkerekezhetünk. Az elnök hozzátette: hatalmas megtiszteltetés, hogy a kerékpáros-közösség 2020-ban úgy döntött, hogy az Év Kerékpárútja címet az Által-ér-völgyi kerékpárút Ta- ta–Tatabánya közötti szakasza érdemelte ki.

Tatabánya polgármestere elárulta, hogy még vértesszőlősi képviselőként aktívan ő is részt vett a kerékpárút megvalósításában, amit hatalmas szervezés és tervezés előzött meg. És ezért is örül kiemelten annak, hogy már városvezetőként részt vehetett abban, hogy ezt az utat hozzákapcsolják a tatabányai kerékpárutakhoz. Hiszen egy bő hónapja adták át a kerékpárosoknak azt az új szakaszt, ami az Erőműi tavat köti össze az Által-éri kerékpárúttal.

Michl József, Tata polgármestere elmondta, hogy az Által-éri kerékpárút megvalósulásával a városnak az lett a célja, hogy minden kistérségi települést el lehessen érni két keréken is. Ezek nagy része már megvalósult, hiszen nemrég adták át a baji és a dunaalmási szakaszt, illetve az agostyáni kerékpárutat, amit a tervek szerint szeretnének Tardos, Tarján irányába is elvinni. De a Naszályra és a Kocsra vezető kerékpárút is szerepel a jövőbeni terveikben.

Az Év Kerékpárútja

A közlekedési kultúra napja kapcsán a KTE Közlekedésbiztonsági Tagozata, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a Magyar Kerékpáros Klub 2020-ban első alkalommal hirdette meg az „Év Kerékpárútja” pályázatot, melynek keretében a szervezők nemcsak hazánk legszebbnek tartott kerékpárútját keresték, hanem szerették volna felhívni a figyelmet a közlekedésbiztonságra és a szakmai munka fontosságára is – a tervezéstől a kivitelezésig, fenntartásig. A felhívás nyomán az „Év Kerékpárútja” pályázat I. helyezettje az Által-ér-völgyi kerékpárút Tatabánya és Tata közötti szakasza lett. Az elis- merést 2020 májusa óta egy tábla is hirdeti az útszakasz tatai kiindulópontjánál.