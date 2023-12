A tatai dandár alakulóterén egymás mellett sorakozva álltak a Magyar Honvédség legkorszerűbb harcjárművei. Az MH. Klapka György 1. Páncélosdandárba korábban már megérkeztek az első Leopard 2A7HU harckocsik. A napokban pedig megérkezett a Leguan 2HU hídvető és Wisent 2HU műszaki vontató is. A nagyvasak ünnepélyes átadóját csütörtökön reggel tartották a laktanyában.

Az első, magyar igények szerint fejlesztett Leopard 2A7HU harckocsi, Leguan 2HU hídvető és Wisent 2HU műszaki vontató átadásán a tatai Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában. FOTÓ: BODNÁR BOGLÁRKA/MTI

Az eseményen többek között részt vett Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere, Ralf Ketzel, a harckocsikat gyártó német cég, a KMW-NEXTER Defense Systems vezérigazgatója, dr Kancz Csaba főispán, illetve Bencsik János országgyűlési képviselő is.

A miniszter köszöntőjében arról beszélt, hogy Magyarország békéjének és biztonságának egyetlen valós záloga, csakis egy ütőképes hadsereg lehet. Egy megújult, modern eszközökkel bíró, bátor katonák alkotta, összetartó közösség.

− A mai nappal új időszámítás veszi kezdetét hazánk haderejében. A Magyar Honvédség képességfokozása új szintre ért, haderőfejlesztési programunk egyik koronaékszere érkezett Tatára. A Leopard 2A7 harckocsi korunk egyik legmodernebb és legütőképesebb, a világ élvonalába tartozó harckocsija− mondta a honvédelmi miniszter. Hozzátette: a szerződésnek megfelelően 2023 és 2028 között 44 Leopard 2A7HU, 5 WiSENT 2HU műszaki mentő jármű és 3 Leguan 2HU hídvető, illetve a hozzájuk kapcsolódó tartalék alkatrészek, speciális eszközök és szimulátorok érkeznek Magyarországra.

A köszöntők után a német cég vezérigazgatója átadta a harckocsik jelképes kulcsát, amit a miniszter magasba emelve büszkén mutatott az alakulótéren felsorakozott tatai katonáknak.

Ralf Ketzel, a KMW-NEXTER Defense Systems vezérigazgatója (b) makettet ad át Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszternek.

Több kilométer hatótávolság

A magyar Leopard 2A7-es harckocsik páncélteste 7,7 méter hosszú, előrefordított löveggel a harckocsi hosszúsága 10,97 méter. A szélessége kiegészítő páncélzat nélkül 3,76 méter, magassága pedig 3,03 méter. A Leopard 2A7HU harckocsi tűzerejéről egy L55A1 típusú, L55 űrméret hosszúságú, 120 milliméter űrméretű, Rheinmetall harckocsiágyú gondoskodik. A továbbfejlesztett L55A1 harckocsiágyú akár már 5000 méter távolságon is biztosítja az ellenséges célok hatékony leküzdését. A harckocsi rendelkezik továbbá egy 7,62 milliméteres párhuzamosított géppuskával, egy 12,7 milliméteres távvezérelt géppuskával, valamint 16 darab 76 milliméteres ködgránátvetővel, amelyek repeszgránátok kilövésére is alkalmasak. A harckocsi előkészítés nélkül képes 1,2 méter mélységű vízi átkelésre; előkészítéssel 2,25 méter mély gázlón, valamint 4 méter mélységű víz alatt is képes átkelni.

