Csordás Endre, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), Komárom-Esztergom megyei csoportjának védett vízimadarakért és a tűzijátékokért felelős projektvezetője beszélt az előkészületekről és a feladatokról. Endre volt az, akinek a fejéből kipattant az ötlet, hogy szabályozni kellene a szilveszteri tűzijátékozást Tatán. Azóta is az ő kezében futnak össze a szervezés szálai.

Michl József polgármester a vadlúdsokadalom alkalmával jelentette be a Csendes szilveszter kampányt. Fotó: Kiss T. J.

A 2018-ban született rendelet szerint Tatán november 1. és február 28. között nem lehet használni a 2-es és a 3-as besorolás alá eső pirotechnikai eszközöket. Tata képviselő-testülete 2018 őszén szavazott arról, hogy a pirotechnikai eszközök használatának korlátozásával védjék meg az Öreg-tavon telelő vadludakat. A vízimadarakat ugyanis elriasztják a különböző erős hanghatások.

– A rendelet az első évben nagyon sikeres volt, ez már meglátszott a szilveszter előtti napokon is, gyakorlatilag akkor egyáltalán nem volt tűzijátékozás. De az év utolsó éjszakáján is sokkal kevesebben lőttek fel tűzijátékot, ami a tavon maradt vadludak számán is meglátszott. Hiszen emlékezzünk vissza, hogy a rendelet előtti utolsó szilveszteren az összes vízimadár eltűnt az Öreg-tóról. A rendelet életbelépése utáni első szilveszterkor pedig a kétharmaduk a tavon maradt. A természet­őr hozzátette: sajnos tavaly jóval erősebb tűzijátékozás volt Tatán, sok madár el is ment a tóról. Ennek pedig több oka is lehetett. – Az időjárás is enyhe volt, sokan szívesen kimentek az utcára, az udvarra éjszaka. Másrészről eltelt öt év, és egy generáció felnőtt azóta, hogy életbe lépett ez a rendelet, ami gyerekként még nem jelentett számára sokat, azonban most, hogy felnőtt, már ő is tűzijátékozhat. Ezért úgy éreztük, hogy itt az ideje annak, hogy újra nyomatékot adjunk a rendelet tudatosításának.

– A közelmúltban vizsgázott polgári természetőrökből szeretnénk, ha összeállna egy csapat, akik tényleges őrjáratot fognak folytatni. Illetve a korábbi tapasztalatok alapján már tudjuk, hogy melyek azok a gócpontok a városban, ahol tűzijátékozni szoktak. Próbálunk megelőző lépéseket is tenni, akár elbeszélgetni azokkal a személyekkel, akikről feltételezzük, hogy megszegték a rendeletet. Illetve az idén újraindult Zöld Kerekasztal megbeszélésein a helyi természetvédelmi szervezetekkel és rendvédelmi szervekkel együtt közös akciót szervezünk – sorolta a lehetőségeket az önkéntes, aki szerint azt kell megérteniük a helyieknek, hogy minden egyes fellőtt tűzijáték számít, hiszen ezek együttesen egy folyamatos, erős zajhatást váltanak ki. Ezért egy közös felelősségtudatot is ki kellene alakítani a lakosokban.

Nem minden tilos

A rendelet 2-es és a 3-as besorolás alá eső pirotechnikai eszközöket tiltja. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermék a nagyon alacsony kockázattal és elhanyagolható zajszinttel járó termék. A 2. osztályba tartozó tűzijátéktermék az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó termék. Míg a 3. osztályba tartozó tűzijáték olyan, közepes kockázattal járó termék, amelyet a szabadban lévő nagy, nyílt területen való használatra szántak.

Önkénteseket várnak

Mivel sokan jelentkeztek járőr- és figyelőszolgálatra, a Magyar Madártani Egyesület vármegyei csoportja közösségi oldalán közzétette, hogy december 15-én tartanak még egy képzést, felkészítést a Csendes Szilveszter szolgálatra. Jelentkezési határidő: december 14. A jelentkezéshez szükséges űrlap megtalálható a tata.hu oldalon.