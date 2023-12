Tudtam, ez a fesztivál nem lesz ugyanaz, mint a Volt, hiszen a szervezők célja sem az, hogy helyettesítsék azt! Minden percét imádtam a 2023-as SopronFest-nek! Noha az élményen kicsit rontott a hűvösebb időjárás, mégis önfeledten tudtam élvezni a koncerteket. Az elmúlt évek igencsak megpróbáltatások elé állították a társasági életet, de áprilisban újra átjárt a családias légkör és megízlelhettem a szabadság ízét is. Már most biztos vagyok benne, hogy a 2024-es SopronFest is épp olyan jó lesz, mint az idei volt!