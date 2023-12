Lénát az összefogás gyógyító ereje segíti

Az ásványrárói Tamás család egy éve csodás karácsonyra készült: az édesanya, Erika, harmadik gyermekét hordta a szíve alatt. Az iskolás nagylány, Rebeka és a kisebbecske fiúcska, Zétény is nagyon várta már a testvér érkezését.

Léna január 14-én örvendeztette meg családját érkezésével: a mosonmagyaróvári kórházban segítették világra. Ha a szülés maga rendben is ment, a lányka születésekor besárgult, ám ez a sárgaság nem múlt el. Héthetes korában a kontrollon az orvos laborvizsgálatot kért, aminek eredménye alapján a SOTE-gyermekklinikára szállították. A máj és az epe közötti epevezeték elzáródott, ami miatt a méreganyagok a májból nem tudtak eltávozni. Azonnal életmentő műtétet hajtottak végre rajta. Hamarosan pedig az is kiderült, hogy a tündéri lánykának májtranszplantációra is szüksége lesz. Édesapja, Tamás Gábor készült arra, hogy ő lesz lánya donorja, megmentője...

A szomorú hír futótűzként terjedt Szigetközben, sőt, annak határain is túl. Sorra szervezték a család javára a jótékonysági programokat. Szívet melengető érzés volt, ahogy egyre többen Tamásék mellé álltak, egyesületek, települések, magánszemélyek, az édesapa munkáltatója, a nagylány iskolai közössége, és kiemelten az ásványráróiak is.

A szülők, Erika és Gábor, olyan lelki és anyagi támaszt kaptak ebben a nehéz időszakban, ami sokat segített, hogy leküzdjék az előttük álló akadályokat. Azon túl, hogy a Kisalföld alapítványa is melléjük állt, sorra számoltunk be a jótékonysági megmozdulásokról is.

És azt érezhettük, hogyha nehezebb is a gazdasági helyzet, mint a korábbiakban, de lehet olyan élethelyzet, ami mindent felülír és csak az összefogás ereje segíthet, arra lehet építeni.

Tamás Léna már túl van a műtéten, szerettei körében gyógyul, erősödik, cseperedik. Boldog karácsonyt Neked, kicsi lányka!