Angéla és családja

A történet, amit felidézek az évből, egyáltalán nem kedvencem, és nem is kellemes, boldog téma. Egy családról van benne szó, amit az apa cserben hagyott és amit az édesanya egyedül próbál a víz fölött tartani.

Horváth Gáborné Angélát férje cserben és szégyenben hagyta, hiszen olyan dolgot követett el az ellene felhozott vádak szerint, mely elkövetőjét a közösség rendszerint kiveti magából. Ha beigazolódnak a vádak, a családfő hosszú évekig lesz távol és gyermekei is felnőnek, mire újra köztük lehet.

Angéla mégis mindent megpróbál, küzd, segítséget kér és két gyermekét igyekszik tisztességben felnevelni. A falu példásan jár el velük szemben és az apa bűnei miatt nem büntetik a kisfiút és a kislányt, sem Angélát. Mindig akad, aki segítséget nyújt nekik és az önkormányzat, illetve a családsegítő szolgálat is figyel rájuk. A Kisalföld olvasói is adtak támogatást nekik, a Jóakarat hídján keresztül juttattuk el hozzájuk el hozzájuk év közben.

Tanulságos a jobaházi eset, hiszen rávilágít, a felelőtlen férj és apa miatt ők nem bűnhődhetnek. Óriási terhet cipelnek úgyis, de nincsenek egyedül. A társadalom felelősségvállalása őket is eléri és ez így van rendjén. Egyedül nem menne, vagy csak nagyon nehezen a talpon maradás. Nekik is vannak persze ellendrukkereik, de talán nem sokan. A többség nem számolja fejükre azokat a vétkeket, amikről nem is tehetnek.

Angélának és kis családjának, ha egyenesbe még nem is jöttek a dolgaik, most legalább némi nyugalma van. Van a télre tüzelőjük, kaptak karácsony előtt adományokat. Talán békében telnek az ünnep napjai.