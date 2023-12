A digitális készségek, a laptopok és más IT eszközök készségszintű ismerete egyre fontosabbá válik a mindennapokban, a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) közelmúltban megjelent felmérése szerint pedig a munkáltatók egyik legfontosabb elvárása lesz a munkavállalókkal szemben.

Ez a cél is motiválta az idei adományozási programmal kapcsolatos összefogás létrejöttét: a laptopok felújításával foglalkozó Furbify felhívására számos vállalkozás csatlakozott ahhoz a kezdeményezéshez, hogy minél több számítógépet tudjanak adni a rászoruló gyerekeknek. „Elindítottunk egy olyan akciót, amely alapján minden 20. eladott laptop után egyet félreteszünk a gyerekeknek. Ez a felhívás számos vállalatra hatással volt, mert eleve úgy időzítették az év végi eszköz beszerzéseiket, hogy a vásárlásukkal hozzájáruljanak az adományozói programhoz. De olyan vállalkozás is akadt, aki azzal keresett meg minket, hogy odaadják a már használaton kívüli számítógépeiket, hogy felújítás után a gyerekek kapják meg” – számolt be tapasztalatairól Kelemen Kristian, a Furbify értékesítési vezetője.

A több mint 100 fős létszámmal működő Furbify a laptop adomány mellett gyerekjáték és -könyv gyűjtést is szervezett cégen belül, és az így összegyűjtött könyv- és játékadományokat is szétosztják a rászoruló gyerek között.

Lánczi Zsuzsanna, a soproni Árvácska Alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, hogy fantasztikusnak tartja a kezdeményezést. Nagy segítség számukra a Furbify felajánlása. Az iskolai feladatok elvégzésére már egyre gyakrabban van szükség számítógép használatra, és fontosnak tartja az alapítvány is a környezettudatosságra való nevelést.

Az Árvácska Alapítvány mellett a laptop adományok eljuttatásában és szervezésében közreműködött a Tanulj Tesó Alapítvány, valamint az Age of Hope Alapítvány is.

Az adományozói program keretében sor került gyermekrajzpályázatra – a pályaművek itt tekinthetők meg.

Emellett az ötletgazdák felkéréssel fordultak üzletemberekhez, IT-szakemberekhez, hogy a laptop adományok kapcsán mondják el véleményüket vagy küldjenek motivációs üzenetet a gyerekeknek, hogy miért is hasznos a számítógép. Ezekből válogatás a következő linkeken olvasható, látható.