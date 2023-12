Ahhoz azonban, hogy ez sikerüljön először szakmát kellett tanulnia. Így beiratkozott az akkori Iparostanonc Képző Iskolába. Ahol két napig elméleti képzésbe részesültek a többi napon gyakorlati oktatást kaptak. Jáki István a lakatos mesterséget választotta. Később komoly hasznát vette, amit a műhelyekben elsajátított, mert a gyakorlatból kiindulva javasolta a gyártási folyamatoknál az elvégzendő teendőket, módosításokat. Nyaranta gyakorlati munkát kellett végezniük ekkor kerül először kapcsolatba a Magyar Waggon- és Gépgyárral.

Mint gyakornok 1919. július 16-án lépett be először a vagon lakatos műhelybe 15 évesen. Mivel az I. világháború alatt még tanult nem hívták be katonának, mint Édesapját és Gyula bátyját. A budapesti Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola gépészeti szakán 1924-ben sikeresen fejezte be tanulmányait, rögtön visszajött Győrbe, 1924. július 23-án ismét a Magyar Waggon és Gépgyárban kezdte meg pályafutását.

Először mint lakatos, 1926. március 31-től már anyag előrajzoló a vagon szerkesztésben. 1932. április 30-ig már az autószerkesztésben kapott újabb feladatokat. 1932-ben azonban a gazdasági világválság miatt a leépítések során Őt is elküldték. Fél évig munkanélküli volt. Majd átmenetileg a Dorogi Szénbányáknál dolgozott, mint üzem lakatos. Innen hamar vissza tudott jönni Győrbe, ahol el is tudott helyezkedni a Győri Textil Műveknél. Először lakatosként, majd szellemi szükségmunkásként.

1933-ban Textilipari szaktanfolyamot is elvégzett, így szövő segéd mester majd a Selyem Előkészítő Osztályon osztályvezető lett. 1936 februárjában visszahívták a Magyar Waggon- és Gépgyárba. Jáki István szívesen ment vissza, ahol többféle munkába is bevonták. Részt vett a V, L, Graud, P típusú kocsik gyártásában, a Krupp, A F speciális kocsik licencek átültetésében. Winkler Dezső munkatársaként az általa konstruált Rába kistraktor részlet munkáin.

A prototípus összes rajzait ketten rajzolták meg. Winkler Dezső konstrukciója alapján gyártott Rába Botond 57 szerkesztési munkájában is dolgozott. Katonai célra az Ansaldt harckocsik tervezésében is részt vett. Gyártottak még a katonaság részére Turán harckocsikat, továbbá hat hengeres diesel motorral működő D 5 típusú teherkocsikat. Nemcsak harci célra gyártott teherautók, harckocsik szerkesztésébe vonták be, hanem a vagonszerkesztés részére is bedolgozott. Az első sínautó és motorkocsi szerkesztésébe is vállalt feladatokat.