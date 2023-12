Pokker Ernő bányamérnök, olajipari szakember életútját Tóth János, a Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum nyugalmazott igazgatója ismertette. A Fertőszentmiklóson született Pokker Ernő, 120 éve, 1903-ban került kisgyermekként Bősárkányba. Pokker 1938 augusztusától dolgozott a Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaságnál. Részt vett a bázakerettyei gazolintelep tervezésében és építésében. Fő feladatköre a kőolajjal együtt termelt földgáz könnyen cseppfolyósítható, hasznosítható alkotórészeinek leválasztása. A témában szakcikket is írt.

A háború után közreműködött a lebombázott gazolintelep újjáépítésében, melynek 1946 novemberétől vezetője lett. A MAORT-ot is kötelezték, hogy jóvátételként üzemanyagot szállítson a Szovjetuniónak. A hatalom elhatározta a vállalat államosítását, amihez megfelelő ürügyet kerestek. Kitalált termelési hiányosságok miatt először dr. Papp Simont, a MAORT alelnökét tartóztatták le 1948. augusztus 12-én. Az olajtársaság elleni koncepciós per részeként a kommunista irányítású belügyminisztérium szabotázzsal vádolta meg a vállalatot. Az amerikai érdekeltségű üzem és dolgozói ellen sajtóhadjárat indult. A hidegháború kiéleződése idején az amerikaiak hasztalanul tiltakoztak a kártalanítás nélküli államosítás ellen. Ebben a feszült légkörben, 1948. szeptember 9-én Bázakerettyén, az ismétlődő politikai üldözéstől és rágalmazástól megtörten, az igazságtalan letartóztatás miatt félelmében Pokker leugrott a B-132 fúrási ponton álló fúrótorony tetejéről. Így a mai magyar olajipar bölcsőjének is tekinthető község egy rábaközi mérnök tragédiájának színhelye lett. Érdekesség, hogy a Szent Korona 1978-as visszaadásának az egyik feltétele az volt, hogy Magyarország kártalanítást fizetett az USA-nak a MAORT államosítása miatt. Tóth János bősárkányi előadásában Pokker Ernő tevékenységének méltatása mellett a MAORT-per dokumentumait is bemutatta. A rábaközi helytörténészek anyagilag is támogatták annak az emlékműnek a felállítását, melyet Bázakerettyén állítottak tavaly nyáron Pokker végzetes tettének helyszínén.

A család mellett Bázakerettye és Bősárkány önkormányzata, valamint a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata is kötelességének érzi Pokker Ernő emlékének méltó őrzését, ami 1991-ben történt először nyilvánosan Bősárkányban. Az előadás után a családtagok és a résztvevők a bősárkányi temetőben lévő sírjánál rótták le kegyeletüket.

Molnár Hedvig leszármazott Szegedről érkezett a megemlékezésre. „Családunk nagy örömmel veszi, hogy nagymamám, Pokker Mária testvéréről, Ernő bácsiról megemlékeznek Bázakerettyén, zalai munkahelyén, és Bősárkányban is, ahol a család élt, és ahol felhőtlen gyermekkori nyarakat töltöttünk nagyanyámék házában, testvéremmel, unokatestvéreimmel. Szerencsére Bősárkányban jelen volt Dombainé Erzsi néni – nagynéném - is, ő az egyetlen köztünk, aki gyermekként személyesen ismerte nagybátyját, Ernő bácsit, és ő is hálával gondol azokra, akik őrzik az emlékezetét. A bősárkányi esemény nagy ajándéka volt számunkra, hogy egy távolabbi rokonunkkal, Borsné Marikával is találkozhattunk személyesen, mert vele eddig csak interneten és telefonon tartottuk a kapcsolatot. Az ismeretséget Szalay Balázs helytörténésznek köszönhetjük, ő hívta fel figyelmünket Marikára, aki komoly családfa-kutatást végez. Örülünk, hogy a bősárkányiak őrzik a Pokker-család emlékét, és az eseményen kedves fogadtatásban volt részünk a polgármester úr és a helyi lakosok részéről. A megemlékezésért hálásak vagyunk Szalay Balázs helytörténésznek, Szalay Imre polgármesternek és Tóth János nyugalmazott múzeumigazgatónak, akinek szívügye a magyar olajipar történetének megismertetése, megőrzése.