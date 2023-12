A hívek összesen 600 kilót is meghaladó adománya a Jézus Szíve-templomban és a Nagyboldogasszony-templomban gyűlt össze, és cégek, vállalkozók is a jó ügy mellé álltak. Az élelmiszeren kívül érkeztek játékok is. Támogatta a gyűjtést a Csornai Korona Polgári Együttműködési Egyesület, több mezőgazdasági termelő és pékség.

A Győri Egyházmegyei Karitász Központ közreműködésével az egyik győri nagyáruházban háromszáz kiló élelmiszer-­adomány jött össze. A templom karitászperselyében összegyűlt 123 ezer forintot karácsonyi meleg étel vásárlására fordítják.