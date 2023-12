Giliczné Köves Beatrix óvónő 1983-ban szerezte meg óvodapedagógusi diplomáját a soproni Óvónőképző Intézetben. Oklevele megszerzése utánn az osli óvodában kezdett dolgozni, ahol 23 éven át nevelte, oktatta a gyerekeket. 2006-ban Csornára került a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Óvoda és Általános Iskola óvodájába. Megpályázta a 2009-ben Kapuváron nyíló katolikus óvoda vezető óvónői állását. A sikeres elbírálást követően aktívan vette ki részét az induló óvoda megnyitásában. A helyi pedagógiai program és házirend elkészítésében nagy szerepe volt. Gondosan, kifinomult esztétikai érzékkel tervezgette, válogatta a csoportszobák elrendezéseit, bútorait, játékait, hogy egy igazán otthonos, vidám hangulatú, a gyerekek életkorának megfelelő ovi nyissa meg kapuit 2009. szeptember 1-én. Kiváló vezetői munkájának köszönhetően az egy csoportos óvoda a 2010-es nevelési évre már háromcsoportossá, 2014-ben pedig négy csoportossá bővült. A negyedik csoport megnyitása az épület bővítésével tudott létrejönni. Az építkezést nagyban segítette Bea néni munkája. Vezetése során több olyan hagyományt is teremtett, melyek ma is meghatározóak óvodai életünkben. Óvodavezetői tevékenysége mellett csoportban dolgozó óvónőként is mindig nagy odaadással, precízséggel végezte munkáját. Tevékenységeit a felkészültség, az átgondoltság jellemezte. Mindig szem előtt tartotta a gyermekek életkori sajátosságait, és kezdeményezéseit úgy tervezte meg, hogy a gyerekek számára élvezetes, vidám cselekvéseket tudjon ajánlani. A gyermekek tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetett nevelésükre is. Jó példát mutatva terelgette őket a helyes irányba. Változatos programokat szervezett, így a gyerekek sok-sok élménnyel gazdagodtak. Szerették a csoportjába járó gyermekek, ragaszkodtak hozzá a szülők. Szakmai munkáját elismerték, elfogadták, kikérték véleményét, megszívlelték tanácsait. Pályája során számtalan kisgyermekkel vett részt szavalóversenyen, rajzversenyen. Önképzéssel, továbbképzéseken való részvétellel mindig törekedett a szakmai megújulásra, ismereteinek felfrissítésére. A továbbképzéseken szerzett ismereteit beépítette napi munkájába. Kollégáival jó kapcsolatot ápolt, ötleteivel szívesen segítette mások munkáját.

A gyermekek, a szülők és pedagógustársai köszönik meg szakmai munkáját.