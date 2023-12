Siklós Gabriella szóvivő lapunk kérdésére elmondta: az elmúlt 24 órában ár és- belvízvédekezés keretében 229 vízügyi szakember dolgozott. A Győr környéki árvizes fotók láttán rendre felmerült az emberekben, a kérdés, a környékbeli műtárgyakkal miért nem szabályozható megfelelő módon a víz szint.

- A Mosoni-Duna torkolati műtárgy alapvető feladata a referencia vízszintek tartása kisvizes időszakban, azonban a létesítmény alkalmas árvíz részleges kizárására, azaz a tetőző árvízszintek csökkentésére is a Mosoni-Duna és a Rába alsó szakaszán. A műtárgy akkor képes hatékonyan működni árvízkapuként - mondta a véneki létesítményre gondolva a szóvivő- , ha a Dunán érkező árhullám meghaladja a másodfokú készültségi szintet. Ekkor már a visszaduzzasztással érintett folyószakaszokon (Mosoni-Duna és Rábca) is jelentősebb elöntések keletkeznek a hullámtéren, így a fentről érkező vizek nagyobb területen terülnek szét, és lassabban emelkedik a vízszint a torkolati műtárgy felvizén (így Győrben is), mint a létesítmény másik, áradó dunai oldalán. Kisebb, első fokú készültségi szinten levonuló dunai árhullámok esetén nem érdemes zárni a torkolati műtárgyat, hiszen ekkor a – jellemzően még a középvízi mederben lévő – vízszint az érkező háttérvizek hatására gyorsan emelkedik.