Ne félj! Így szólt az angyalok üzenete kétezer éve, amikor közeledett, amikor a küszöbön állt és amikor már valóra vált a karácsonyi csoda, Jézus születése.

Lukács evangéliuma három angyali jelenésről számol be. Az első alkalommal Zakariáshoz, a jeruzsálemi paphoz, a későbbi Keresztelő János apjához érkezett az angyal: „Ne félj, mert imádságotokat meghallgatta az Isten. Feleséged, Erzsébet fiút fog szülni, akit nevezz Jánosnak.”

Ez az üzenet nemcsak a gyermektelensége miatt szomorú házaspárnak, hanem az egész világnak örömöt jelent. Az Isten meghallgatja övéi kérését, és Zakariás fián keresztül is a megígért Szabadító érkezését készítette elő.

Második alkalommal József jegyesét, Máriát kereste fel az angyal, akit Isten a Megváltó édesanyjául választott ki. Hozzá így szólt: „Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik.”

Jézus megszületése után pedig az angyalok a pásztorokhoz mentek. Őket így köszöntötték: „Ne féljetek, mert nagy örömöt hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.”

Vegyük komolyan az angyali bátorítást mi is: Ne félj!

Sok gond és nehézség nehezedik ránk is. Ma is vannak, akik Zakariásékhoz hasonlóan attól szenvednek, hogy bár szeretnék, nem születik gyermekük; mások a betegségek terhétől, vagy éppen a magánytól. Vannak, akiket az ökológiai problémák aggasztanak, másokban az generál szorongást, hogy egyre feszültebb világban élünk. Itt is, ott is háborúk robbannak ki, és olyan barbarizmust látunk a felszínre törni, amit talán el sem tudtunk korábban képzelni.

Az angyalok nekünk is ezt üzenik: Ne félj! Ne félj, mert az Isten nem feledkezett meg rólad sem. Karácsony közeledtével fedezd fel a karácsonyi gyermekben Isten ajándékát!