Már csak ki kell hirdetni, és életbe is lép a bécsi építési szabályzat módosítása, amelyet a napokban fogadott el a bécsi tartományi parlament. A módosítás kötelezővé teszi a napelemeket az új épületeknél, az át- és hozzáépítéseknél pedig a földgáz helyett a megújuló energiaforrásokon alapuló fűtési rendszereket részesíti előnyben. Leegyszerűsítik a napelem-rendszerek valamint a zöldhomlokzatok és zöldtetők létesítését is. A módosítás nemcsak a zöldterületek nagyságát írja elő új építésű épületek esetében, de még a telepítendő fák számát is. Felújítás esetén a jövőben a társasházak belső udvarát ki kell zöldíteni.

Szintén a lebetonozott területek nagyságának csökkenését várják attól, hogy egyharmaddal csökkentették az újépítésű épületek esetében kötelezően létesítendő parkolóhelyek számát, ha e-töltőállomás vagy carsharing-állomás van a közelben.

A módosítás jobban védi az 1945 előtt épült épületeket és szigorítja a rövid távú lakáskiadást is. Már lakóövezeten kívül eső lakások esetében is évente összesen maximum 90 napra lehet kiadni egy lakást az olyan internetes szálláskereső platformokon, mint például az Airbnb.

A módosítás kidolgozása 2022 novemberében kezdődött közigazgatási szakemberek, kutatók valamint tudományos munkatársak bevonásával. A változtatások célja, hogy az elkövetkező évtizedekben is minőségi, megfizethető lakhatást biztosíthassanak a bécsieknek, szem előtt tartva a klímavédelmet és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást.