A Lenkey utcai rendelőintézet felújítását 2023. februárjában kezdték el, a kivitelezés kilenc hónap alatt valósult meg, melynek során megújult az épület belső és külső homlokzata, valamint új nyílászáró szerkezeteket építettek be. Felújították a tetőket, a vízszigetelést, illetve korszerű kondenzációs gázkazánokat, valamint új radiátorokat szereltek be. Az épület áramfogyasztását szinte teljes egészében a tető teljes felületén elhelyezett napelemes rendszer szolgálja.

Felújították az épület villamos hálózatát, új energiatakarékos LED lámpatesteket helyeztek el és új lift segíti a könnyebb közlekedést az épületen belül. A rendelők teljes klimatizálása és kifestése is megvalósult, továbbá az épület földszintjén mozgáskorlátozottak részére is elérhető vizesblokk épült. Az épületben egységes, modern információs táblákat is kihelyeztek. Az épület előtti és melletti burkolatok és a csapadékcsatorna felújítása is megvalósult. Az Önkormányzat a Lenkey utca aszfaltburkolatát is felújította saját forrásból, az utca Deák tér felőli egyirányúsításával pedig további parkolási lehetőségeket is teremtett. A munkálatokat a soproni székhelyű FÉSZ Zrt. végezte el, melyek ütemezése komoly feladatot jelentett, hiszen a felújítási munkák a rendelőintézet működése alatt szintenként valósultak meg, így a felújítás ideje alatt továbbra is fogadhatták az pácienseket.