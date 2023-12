Nehéz bejutni Győrbe

Az interneten a helyi csoportokban is egymást kérdezgetik vasárnap este óta a munkába igyekvők, hogy vajon a sztrájkban érintett járatok közül melyik fog végül elindulni. Telekocsik szerveződtek, mindenki próbált valahogy segíteni a másikon.

Hétfőn reggel az utakon aztán a szokásosnál is nagyobb volt a fogalom, ami érthető is, hiszen még ha be is jutnak a munkahelyükre az emberek, kérdéses, hogy a nap végén haza tudnak-e menni busszal.

Nyolc óra körül a Győrbe vezető utak még telítettek voltak, Abda felől lépésben haladt a forgalom.

Láthatatlan tiltakozás

Győrszentivánon észre sem vették, hogy sztrájkolnak a buszsofőrök, a Volán társaság által közreadott táblázat szerint is csak alig egy-két járat marad ki hétfőn a sztrájk miatt. Egy helyi utas szerint "ez vicc, nem sztrájk, gond nélkül bejutottam Győrbe, még csak tömeg sem volt a buszon".