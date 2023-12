Hároméves kora óta, amikor a szülei az első focimeccsre elvitték, a sportról szól az élete Horváth Patriknak. Testnevelőként a Nyugat-magyarországi Egyetem szombathelyi karán végzett 2015-ben, majd a kapuvári gimnáziumban helyezkedett el és mesterdiplomát szerzett. Rendszeresen részt vesz tanítványaival a diákolimpiai labdarúgó és futsalversenyeken. A vármegyei döntőkről éremmel tértek haza és atlétikában vármegyei és országos döntőben is eredményesek tanítványai. A gyerekekkel megszeretteti a mozgást.

– Nagyon sok diákunk aktívan, versenyszerűen sportol a környező egyesületekben, őket ösztönözni nem kell. Akinek nincs versenymúltja, azokkal megismertetünk olyan sportágakat, amik felkelthetik az érdeklődésüket, és az iskolában megtapasztalhatják, milyen versenyezni. Akár az is kiderülhet, hogy valaki mennyire ügyes mondjuk asztaliteniszben, tollaslabdában vagy floorballban, amiket korábbi intézményekben lehet, hogy nem ismert – mondta az elkötelezett tanár.

– A testnevelésórákon a fiatalos, gyermekközpontú gondolkodást részesítem előnyben. A lényeg, hogy a diák élvezze, amit csinál. Beépítem a tantervembe a legújabb trendeket, illetve figyelem a tanítványaimat, mit sportolnak szívesen. Az étkezésükre is próbálok nagyobb hangsúlyt fektetni – mondta el Horváth Patrik, aki házi feladatként hetente egy kihívást ajánl a tanulóknak, amiben maga is részt vesz. Például igyekeznek mellőzni a cukros üdítőitalokat, vagy több gyümölcsöt, olajos magvakat esznek.

A labdarúgás a testnevelő tanár életének része. A Kapuvári Sportegyesület labdarúgója, a korábbi években csapatkapitánya volt. Az MLSZ által képzett edző és az egyesület fiatal focistáival foglalkozik. Hosszú távú célja egy országos első hely elérése.