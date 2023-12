A mindennapok azt mutatják, hogy a férfiak és a nők rendkívül különbözőek. Sokszor érezzük úgy, hogy teljesen másképp gondolkodunk, máshogyan beszélünk és kommunikálunk, mintha legalább is egy másik bolygóról érkeztünk volna. Még egy jól működő párkapcsolatban is akadnak félreértések pedig meglehet, ugyanazt akarjuk kifejezni. A férfiak úgy érezhetik, hogy a nők túl sokat beszélnek, akár feleslegesen is, míg a nők azt sérelmezik, hogy a férfiak inkább lényegre törően és sokszor távolságtartóan fejezik ki magukat. Valóban ilyen nehéz megértetni magunkat a másik nemmel? - Lényegében annyira nem is eltérő a két nem közötti kommunikáció, sokkal inkább a férfi és női kommunikációs mintázatok különböznek. A férfiak általában akkor kezdeményeznek beszélgetést, ha azzal valami új mondanivalójuk van, például szeretnének átbeszélni egy problémát vagy felvázolnak egy lehetséges megoldást és azt általában tömören, lényegre törően teszik és ha nincs érdemleges mondanivalójuk inkább hallgatnak. Ezzel szemben a hölgyek akár valós kommunikációs szándék nélkül is kezdeményezhetnek beszélgetést, ami pedig a férfiakra nem jellemző. A nők pedig hajlamosak ezt úgy értelmezni, hogy a partnerük már nem akar velük beszélgetni és ebből kialakulhatnak a konfliktus helyzetek - osztotta meg lapunkkal az egyik lényeges különbséget a szakember.

Hallgassa meg!