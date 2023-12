– Nagyon jó kapcsolatom alakult ki az egyesület vezetőségével. Szerencsére már kilenc éve anyagilag is tudom támogatni a rendezvényeiket. A fiatalok rászorulnak a segítségre, de az együttérző támogató munka a szülőknek és az egyesületi tagoknak is nagyon fontos. Ez egy ihletett időpont, az ember a saját családjában is Ádventre készül. Felemelő érzés ugyanezt egy olyan közösségben megélni, ahol az emberek saját hibájukon kívül szorulnak segítségre. Nem véletlen, hogy a kisfiammal szoktam ezeken a rendezvényeken részt venni, már hagyományos családi eseménnyé vált az egyesület támogatása. Nagyon jó érzés ezt a sok-sok mosolygó, boldog arcot látni. Ezekben a percekben mindannyian el tudnak feledkezni minden bajukról. Szerintem ez az egyik legfelemelőbb esemény ebben az időszakban a vármegyében – szögezte le dr. Pető Péter vármegyei közgyűlés alelnöke.

A rendezvényt Széles Sándor főispán nyitotta meg, aki szerdán vehette át a fogyatékkal élőkért végzett munkájáért a Frim Jakab-emlékérmet, amit meg is mutatott a jelenlevőknek. Az eseményről nem hiányozhattak az egyesület állandó támogatói, az Arrabona Eagles M.C. Hungary csapata. Széles Zoltán köszöntő szavait is óriási tapssal köszönte a lelkes hallgatóság.

A köszöntők után a vendégek szaloncukorral árasztották el a fiatalokat, akik azután boldogan vették birtokba a táncparkettet, hogy vidám órákat tölthessenek társaik körében. Még a Mikulás is táncra perdült.