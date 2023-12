Azt írták, hogy a közlekedési nehézségek még hétfőn is érintik a München, Salzburg, illetve Zürich felől Magyarországra érkező, és Hegyeshalmon, Győrön át Budapestre közlekedő nemzetközi vonatokat (Railjet, EuroCity, EuroNight), továbbá a Budapest felől Ausztria felé ugyanezen irányokba közlekedő nemzetközi járatokat is.

Hozzátették, hogy Budapest és Bécs között biztosított a nemzetközi vonatok közlekedése, azonban előfordulhatnak jelentős késések és járatkimaradások; a németországi vonatok módosított útvonalon, Zell am See felé járnak, és akár 90 perccel hosszabb lehet a menetidő.

Az ÖBB azt javasolja az utazóknak, hogy ha tehetik, halasszák későbbre az utazásukat, a német vasút pedig a München környéki utazások elhalasztását kéri - jelezték a közleményben.