A járőrözés résztvevői a Koldusszállási Vadászháznál egy közös sajtótájékoztatót tartottak az eligazítást követően. Limp Tibor, a Vérteserdő Zrt. Gerecsei Erdészeti Igazgatóságának vezetője kiemelte, hogy hasonlóan a júniusi akciósorozathoz, a mostani közös járőrözés fő célja a tettenérés mellett a megelőzés. Folyamatos problémát jelent országos szinten is az illegális hulladéklerakás, a quadozás és a falopás. Ez utóbbi inkább ősszel, a hidegebb évszakokban jellemző.

Első alkalommal a Készenléti Rendőrség lovas rendőrei is csatlakoztak az ellenőrzéshez. Fotók: Kiss T. József

A Gerecsei Erdészet mintegy 11 ezer hektár területen gazdálkodik. A legutóbbi járőrözés során mintegy 6 ezer hektárt jártak be. Most első ízben a Készenléti Rendőrség lovas rendőrei is részt vettek a közös erdei járőrözésen.

„Öt erdőrészletet jártunk be, ellenőriztünk. A járőrök között mindig volt egy erdész kolléga, egy rendőr és segítették a munkánkat a készenléti lovas rendőrök, kutyás rendőrök, a polgárőrség is” – mondta el Limp Tibor. Az együttműködés jegyében sikeres volt a legutóbbi ellenőrzés. Négy esetben igazoltattak a rendőrök, melyből egy esetben nem volt szabálytalanság, kettő esetben figyelmeztetéssel megúszták a büntetést. Ők csak tudatlanságból, engedély nélkül autóztak az erdei utakon. Egy esetben viszont tettenérés történt, 1,5 köbméter tűzifát szállítottak engedély nélkül. A feljelentés megtörtént, szabálysértési eljárás indult az elkövetők ellen, a tűzifát lefoglalták.

Egyeztetés indulás előtt. Balról Göde Tamás fővadász, Jancsekity Zoltán főhadnagy és Limp Tibor, a Gerecsei Erdészeti Igazgatóság vezetője.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság (KEVRK) és a Vérteserdő Zrt. között megállapodás van érvényben. Ennek értelmében évente több alkalommal, a társszervek bevonásával közös járőrözést tartottak és tartanak a Gerecse hegységben és a Vértes hegységben, a Vérteserdő Zrt. kezelésében lévő erdőkben. Ezzel kapcsolatban Kreidl Csaba alezredes, a KEVRK osztályvezetője a helyszínen elmondta: – A Gerecsei Erdészet területén még a nyár elején „elszabadultak” a quadosok és a terepmotorosok. A legutóbbi közös járőrözésre meghívták a készenléti lovas rendőröket, akik csatlakoztak, a rendőrkutyás kollégákkal együtt feladatok végrehajtásában vettek részt. Híre ment annak, hogy a területen az erdészet terepjáróiból rendőrök is kiléphetnek, igazoltathatnak. A területen egyébként a falopás nem jellemző, a quadosok, motorosok is csendben vannak.