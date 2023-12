Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzata fontos feladatának tartja, hogy évről évre elismerje és megismertesse azoknak a vármegyében élő vagy tevékenykedő embereknek a teljesítményét, akik tevékenységükkel, odaadó becsületes munkájukkal gyarapítják közösségeinket és értéket teremtenek. Ezért hozta létre a vármegyei önkormányzat a különböző kitüntetéseket, díjakat, hogy ezáltal is elismerjék kiemelkedő munkájukat.

Elismerést vehetett át Kun Anna vívó, Prokopp Mária művészettörténész, Bargel Beáta, Paulik Endre cégtulajdonosok és Kockás Tibor pénzügyőr őrnagy. Fotó: Flajsz Péter

Az eseményen Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke köszöntötte a jelenlévőket, miután közösen megtekintették a megyei identitáspályázat keretében készült filmet. – Nagyon fontos számunkra az a nap, amikor a kitüntetéseket átadjuk. Azért fontos, mert ez a vármegye csodálatos. A természeti értékei, a történelmi hagyományai, a gazdasági eredményei, és természetesen a sporteredményei is – emelte ki beszédében Popovics György. Az ünnepélyes eseményen részt vett Erős Gábor országgyűlési képviselő is, aki hangsúlyozta, hogy advent idején különösen fontos a díjátadó – hozzátette, hogy a négy gyertya, a hit, remény, öröm és a szeretet szimbolizálja azt a négy embert is, akik most átvehették a díjat.

A tatai Pannon Lézer-műhely Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. lett a 2022-es év vármegyei középvállalkozása. A bronz emlékplakettet és oklevelet a cégtulajdonosok, Bargel Beáta és Paulik Endre vették át.

A „Komárom-Esztergom Vármegye Sportjáért” 2023 díjat Kun Anna vívó, az OMS-Tata Vívó Sport Egyesület sportolója kapta kiváló sportszakmai tevékenysége elismeréseként. A Komárom-Esztergom Vármegye Vám- és Pénzügyőre 2023 kitüntető címet Kockás Tibor pénzügyőr őrnagy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Komárom- Esztergom Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munka- társa több évtizedes, kiváló szakmai tevékenysége elismeréseként vehette át. Komárom-Esztergom Vármegyéért Díjban részesült Prokopp Mária Széchenyi-díjas magyar művészettörténész, egyetemi tanár, a középkor és a kora reneszánsz művészetének egyik legnagyobb hazai szakértője és kutatója, számos esztergomi kulturális szervezet kuratóriumának tagja több évtizedes, kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként.