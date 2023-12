Dr. Molnár Attila polgármester az első napirendi pontnál elmondta, régóta szeretné a Szőnyi Római Katolikus Plébánia kérelme alapján az önkormányzat átvenni a szőnyi katolikus temető tulajdonjogát. Így temetőfelújítási programot is meg tudnak majd valósítani. A tervek szerint készülne új ravatalozó, parkolókat alakítanának ki, rendbe tennék a kerítést, járdákat hoznának létre a temetőben.

A szeptemberi testületi ülésen minden képviselő támogatta, hogy a temető tulajdonjogát átruházzák a város önkormányzatára, amely január 1-jétől veszi tulajdonba a temetőt. Az üzemeltetési feladatokat a Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. látja el. A tulajdonátruházásról szóló szerződéstervezet elkészült, amelynek aláírása a Győri Egyházmegyével folyamatban van. Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat 2024-ben is felmenti a vendéglátó üzleteket a közterület-használati díjbefizetés alól, ezzel csökkentve a vállalkozások terheit.

Január 1-jén megalakul a Komáromi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. A Komáromi Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. működtetéséből január 1-jétől átkerül a Komáromi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. működtetésébe a Generációk Háza és az Arany 17. Rendezvényközpont. Hajnal Dóra önkormányzati képviselő, a Komáromi Kulturális Csoport vezetője elmondta, az év során 57 eseményt szerveztek, ebből 9 kiállítás volt, amelyben 21 alkotóval dolgoztak együtt. Koncerteket, gyermekműhely-foglalkozásokat is tartottak, és több mint 25 civil szervezettel működtek együtt.

Kinevezték a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatójává újabb öt évre Számadó Emesét. Dr. Molnár Attila polgármester hangsúlyozta, rengeteg konferenciának, programnak, színvonalas kiállításnak ad otthont a Brigetio Öröksége Látogatóközpont. Számadó Emese megköszönte a bizalmat, és rámutatott, régi és új kollégái is rendkívül lelkesek és arra törekszenek, hogy élettel töltsék meg a múzeum új épületét. Köszönetet mondott az intézményeknek is, ahonnan rendszeresen jönnek hozzájuk a fiatalok a múzeumpedagógiai programokra. Kiállításaik az ország minden pontjáról és külföldről is vonzzák a látogatókat.

Újabb öt évre nevezték ki Számadó Emesét a Komáromi Klapka György Múzeum élére. Fotó: MW

Fotó: Szinak Evelin

Dr. Kreft-Horváth Loránd alpolgármester felidézte, dr. Papp János szeptembertől nyugdíjba vonult, eddig helyettesítéssel próbálták megoldani az egészségügyi ellátást a körzetében. Január 2-tól új orvos érkezik Szőnybe dr. Vörös Dóra személyében. Dr. Bíró Barnabás szintén távozik praxisából, őt január közepétől sikerül majd pótolni, utódja dr. Fehér Andrea lesz. Az alpolgármester a lakosokat arra kérte, fogadják az új orvosokat szeretettel, bizalommal. Czita János alpolgármester arról beszélt, a koppánymonostori Napsugár Óvoda ötvenedik születésnapjának alkalmából jótékonysági bált rendezett, amely nagyon jól sikerült. Dr. Molnár Attila polgármester korábban ígéretet tett arra, hogy a bál bevételét megduplázzák, így több mint 1 millió forintot kap pluszban az intézmény.