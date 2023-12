A második vidéki legjobb a győri Kazinczy-gimnázium lett. Összesítésben a 12. helyet szerezték meg, de a magyarérettségit nézve 7., történelemből 13., szöveg­értésben 13., matematikában 12. helyen végeztek. – Nagyon örülünk a jó eredményeknek, ami a tanárok és a diákok közös munkájának gyümölcse. A kompetenciaeredmények mutatják, hogy jó képességű, motivált tanulóink vannak – kezdte az eredmények értékelését Németh Tibor igazgató.

– A ilyen eredményekhez remek gyerekek és kiváló tanárok kellenek, valamint kitűnő hangulat. Ha jól érzik magukat a diákok, jobban tudnak a tanulmányaikra koncentrálni. A rangsor mutatja, hogy érdemes az iskolánkat választani. A jó eredmények vonzzák a gyerekeket az iskolánkba, mindig többszörös a túljelentkezés, így a legjobb diákokat tudjuk felvenni – folytatta Németh Tibor, a Kazinczy igazgatója.

Nagy létszámú osztályok

A negyedik legjobb vidéki iskola a győri Révai-gimnázium lett a maga összesített 18. helyével, de az élen járnak a történelemérettségiben is a 11. helyükkel.

– Szerencsére jó képességű, motivált diákok érkeznek hozzánk, a pedagógusok pedig sokéves tapasztalat birtokában segítik a felkészülésüket. Sikeresnek látszik a nyelvi, a reál, a matematika–idegen nyelvi tagozatos szerkezetünk. Hat évfolyamos osztályaink is jól működnek. Számunkra azért is értékes a 18. hely, mert iskolánk a legnagyobb létszámú az első 25 között, így nálunk van a legtöbb diák, akiket összehasonlítanak. Nagyon örülök annak, hogy az Arany János Tehetséggondozó Programot működtető iskolák közül a legeredményesebbek vagyunk – értékelte az eredményt kérésünkre Horváth Péter igazgató.

Nem csak mérés kell

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium a 24. helyen végzett, de első lett a történelemérettségiben, 11. a matematika-kompetencia­mérés alapján és 14. a magyar­érettségi eredményeit nézve.

– Azt gondolom, hogy a rangsor a megszerzett tantárgyi tudás mérésére alkalmas, és öröm számunkra, hogy előkelő helyet foglal el gimnáziumunk ezen a listán. Úgy vélem, a szellemi tevékenység mellett ahhoz, hogy valaki a munkaerőpiacon megállja a helyét, és boldog életet éljen, más dolgok is kellenek. Ezeket azonban egyelőre nem mérik a kompetenciafelméréseken. Ilyen a közösségbe való beágyazottság, az iskolai légkör, ami ezt lehetővé teszi. Nagyon fontos, hogy sportoljanak a diákjaink. Az is szempont, hogy mennyire kreatívak. Nemcsak a megszerzett tudás a lényeg, hanem az is, hogyan tudják alkalmazni. A mérések azt mutatják meg, hogy egyedül mire képesek a tanulók, holott az életben az is fontos, hogy valaki mennyire tud együttműködni, mennyire kooperatív, milyen a problémamegoldó képessége. Szükséges a nyelvi tudás, de főként az, hogy meg is tudjon szólalni az adott nyelven.

Egyházi iskolaként számunkra fontos az Isten-kép. Az, hogy tudjam, hol vagyok a világban, amit felépítek, annak mi a végső értelme. A teljes neveléshez ezek mind kellenek – szögezte le az intézmény igazgatója, Juhász-Laczik Albin atya.

Digitális pedagógia

A soproni Széchenyi-gimnázium idén nyolcadszor került be a 100 legjobb középiskola közé, ezúttal a 83.-ként.

– Rendkívül büszke vagyok – mondta Farkas Gábor, az iskola igazgatója. – Ez a fantasztikus teljesítmény köszönhető a tanárainknak és diákjainknak, illetve azt gondolom, hogy a digitális pedagógiai osztályunk jelenléte is pozitívan hatott a képzési struktúránkra. A digitális pedagógia mint módszer rendkívül újszerű, és azt látjuk, hogy a személyközi kapcsolatokban nagyon jó, a munkaerőpiachoz szükséges kompetenciák alakításában kimagasló.