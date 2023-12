Az osztrák vasúttársaság (ÖBB) tájékoztatása szerint intenzív ausztriai és németországi, München környéki havazás nehezíti, lassítja a közlekedést több vasútvonalon is, ezért jelentős fennakadások, késések tapasztalhatók a távolsági és regionális vonatforgalomban. Ez érinti a München, Salzburg, illetve Zürich felől Magyarországra érkező, és Hegyeshalmon, Győrön át Budapestre közlekedő nemzetközi vonatokat is (Railjet, EuroCity, EuroNight), továbbá a Budapest felől Ausztria felé ugyazezen irányokba közlekedő nemzetközi járatokat is.

További részletek ITT>>.