A járdák letakarítását mindenütt megkezdték reggel a háztulajdonosok, ami nem kis munka árán lett tiszta és járható. A kópházi Nyúl István mintegy háromnegyed órát töltött azzal reggel, hogy eltakarítsa a friss és ropogós havat.

- Nagy meglepetésünkre reggelre mindent befedett a hó, ami szép volt, de ugyebár ez munkával is jár. A hótakarítást nem mindenki szereti, többek között én sem, de meg kell csinálni. A szembe szomszéd mondta, hogy már éjfélkor elkezdődött a havazás, úgyhogy jó pár centiméter hó megmaradt. Így még munka előtt le kellett takarítani a járdát, amit be is sóztam, hogy a későbbiekben ne fagyon le, és csússzon el valaki - mondta el Nyúl István. Hozzátette, az utak helyzete azonban kérdéses. - Kópháza belterületén már egyszer le lettek takarítva az utak, de a folyamatos havazás miatt újra és újra meg kell tenni. Ausztriában dolgozom, így jobban aggaszt, hogy a határig milyen lesz a helyzet - fűzte hozzá a kópházi lakos.

Ugyan a kópházi utak egyszer le lettek takarítva, nem sokkal később a havazás miatt csúszóssá váltak. Szerencsére a főutakon már szemmel láthatóan jobb a helyzet, és tapasztalható a folyamatos úttakarítás.