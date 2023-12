Újabb mérföldkőhöz érkezett a Kemence Melege lakhatási program Komáromban. December 5-én átadták azt a Kosztolányi utcai ingatlant, ahol a támogatott lakhatásban részt vevők, fogyatékkal élők lelnek majd otthonra.

A mai esemény kivételes az életünkben, hiszen itt, Szőnyben megépülhetett az az ingatlan, amely szolgáltatásaival megalapozza és hozzájárul fogyatékkal élő embertársaink minőségi életének kialakításához

– köszöntötte a résztvevőket Lovászné Vass Andrea, a Kemence Egyesület alelnöke.

Dr. Molnár Attila polgármester köszöntötte a házigazdákat és a vendégeket az átadón. Fotó: Viszló Balázs



Schmelcz Gézáné, az egyesület elnöke úgy fogalmazott, a természet is velük ünnepel, hiszen havas, mégis napsütéses napot varázsolt erre az alkalomra. Hozzátette, rengetegen támogatták őket a projekt megvalósítása során, így jöhetett létre elsőként ebben a járásban a támogatott lakhatás intézménye. Tizenkét fogyatékkal élőnek tudnak majd otthont biztosítani, olyanoknak, akik dolgozni járnak, képesek segítséggel ellátni magukat. Hangsúlyozta, ez a program azért is fontos, mert a szülők biztonságban tudhatják náluk fogyatékkal élő felnőtt gyermeküket. Rámutatott, ez a projekt ismét bizonyította, hogy összefogással minden megvalósítható.

Az új otthonokban 12 fogyatékkal élő ember számára tudnak lakhatást biztosítani.

Molnárné dr. Taár Izabella, a járási hivatal vezetője arra hívta fel a figyelmet, Komárom a támogatott lakhatásról is szert tehet országos ismertségre, hiszen hazánk minden pontjáról vannak érdeklődők, akik szívesen beköltöznének ide.

Dr. Molnár Attila polgármester elmondta, nem csupán nagy állami vagy önkormányzati be- ruházások vannak a településen, civil szervezeteik is képesek arra, hogy értéket teremtsenek.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, az elkészült ingatlan rendkívül igényes. Hozzátette, az üzemeltetés sem lesz egyszerű feladat, hiszen segítségre szoruló emberek költöznek majd ide, akiknek az életét jó mederbe kell terelni és tartani.

Dr. Kancz Csaba főispán kiemelte, a Kemence Egyesület magas színvonalú, családias otthont teremtett. – Nem azt érezzük, ha ide belépünk, hogy egy intézménybe érkeztünk – mondta a főispán. Mintha a saját házunkba érkeznénk, hiszen meleg, meghitt hangulatot tudtak teremteni. A Kemence Egyesület nemcsak pályázatokat valósít meg, hanem segítik az elesettebb embertársainkat, akik igenis hasznos tagjai a társadalomnak.

Dr Molnár Attila polgármester, Schmelcz Gézáné a Kemence egyesület elnöke, Kancz Csaba főispán és Popovics György a vármegyei közgyűlés elnöke vágta át a szalagot.

Az esemény végén Nagy Attila Ákos református lelkész bibliai igét olvasott fel, majd Takács Ferenc katolikus plébános megáldotta az épületet.

A „Kemence Melege, komplex lakhatási program Komáromban” projekt keretében alapszolgáltató intézmény is létesül, amely a Száva utcában kapott helyet. Ezen a helyszínen is már több bejárást is szerveztek az érdeklődőknek, akik megtekinthették az ingatlant és feltehették kérdéseiket is.