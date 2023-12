10 éve - Báb és maszk az emberre utal

Műveimmel az emberben élő játékos lírát szeretném érzékeltetni, mutassuk fel hát a bennünk rejlő csendes humánumot, ami képes elnyomni a körülöttünk zajló diszharmóniát, a hangzavart - nyilatkozta a Kisalföldnek Mészáros György festőművész tegnap, kiállítása megnyitóján. A Pannónia Galéria első adventi gyertyája fénye mellett nyitották meg tegnap este Mészáros György festőművész, grafikus kiállítását, amely a szálloda idei zárótárlata is egyben. A művész az NYME Alkalmazott Művészeti Intézetének egyik alapítója és hosszú éveken át igazgatója, aki idén ment nyugdíjba, ám óraadóként tovább tanít. - Köszönetet mondok a Szilágyi házaspár kedves gesztusáért, hogy újabb, Sopronban immár a negyedik önálló kiállításommal mutatkozhatok be a nagyközönségnek. Az elmúlt hét-nyolc év rézkarcaiból és gouache-aiból (a vízfestés egyik fajtája, technikailag a tempera és az akvarell között áll) állítottam össze a kiállítást, ami a galéria adottságaihoz illik - mondta Mészáros György, aki nevét nagyszabású alkotások is fémjelzik. Ő festette meg 2000-ben az olaszországi Avasinis Szent Miklós-templomában Szent Domonkos apoteózisát - az istenek közé helyezését -, tavaly pedig a szombathelyi Szent Kvirin-templom negyven négyzetméternyi falfelületére kértek tőle szakrális festményt. A rézkarcok között templomi ihletettségűeket éppúgy láthatunk, mint Casanova-sorozatot. Van közöttük hangszerekkel megkomponált, illetve marionettszínház hátterű. - Ez Velence hatása - részletezi a művész, aki egykoron a Bóbita Bábszínházban is tevékenykedett. - A nő olyan, mint egy hangszer, másrészt színház az egész világ, sőt, „bábszínház”. Kifejezi a bennünk rejlő szerepjátékost, illetve a homo ludenst, a játékos embert. Műveimmel az emberben élő játékos lírát szeretném érzékeltetni, felmutatni a bennünk rejlő csendes humánumot. A falon látható gouache-ok pedig jórészt bábos, maszkos formában jelenítik meg az ember sokféleségét. Megnyitójában igen találóan mondta Winkler András egyetemi professzor barátom, hogy „az arcból bábu lesz, a maszk a bábuból embert varázsol. A karnevál maszkjait szenteste levetik, hiszen ünnepelni nem illik álarcban.”

20 éve - Kisgyermekek jó kezekben

A megyei kórházban 1993-ban alapították a Székely Ferenc-díjat. Az elismerést - amit kisalföldi fiatal gyermekgyógyászoknak ítélnek oda - idén két győri orvos, dr. Kovács Márta és dr. Anghelyi Andrea kapta meg. Dr. Székely Ferenc 1954-től 1974-ig vezette a megyei kórház gyermekosztályát. A kiváló szakember irányítása alatt nagy fejlődés ment végbe, akkoriban indult meg e szakterületen a specializálódás. Utódai 1993-ban emlékére díjat alapítottak, amivel kétévente fiatal gyermekgyógyászok lelkiismeretes tevékenységét ismerik el. A döntéshozók véleménye alapján a kitüntetéssel ezúttal dr. Kovács Mártát és dr. Anghelyi Andreát jutalmazták. Dr. Horváth Imre, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház gyermekosztályának vezetője kiemelte: mindkét kollégája példamutatóan végzi a gyógyító munkát, és nemcsak tudásuk alapján, de emberi hozzáállásuk miatt is kiérdemelték a díjat. A mihályi születésű dr. Kovács Márta általános iskolás kora óta gyermekgyógyásznak készült. A pécsi egyetem után 1993-ban kezdett el dolgozni a győri kórház gyermekosztályán. A gyermekgyógyászat után gasztroenterológiából is szakvizsgát szerzett. A doktornő aktívan részt vesz a koraszülött-ellátásban is, a következő szakvizsgájára újszülött-koraszülött ellátásból tervei szerint jövőre kerül sor. A bőnyi dr. Anghelyi Andrea a győri érettségi után került a budapesti orvosi egyetemre. A középiskola alatt még kacérkodott a nyelvekkel — három nyelvvizsgája van —, de végül a gyógyítás mellett kötött ki. 1994 óta dolgozik a megyei kórház gyermekosztályán. A gyermekgyógyászat mellett nemrég szerezte meg gyermekpulmonológiai szakvizsgáját, így allergiás, asztmás kicsiket is kezel. Anghelyi doktornő ráadásul nap mint nap Bábolnáról jár be a megyeszékhelyre. A sok tanuláshoz és munkához nagy segítséget nyújt számukra orvos, illetve fogorvos férjük, valamint szüleik, hiszen mindkettőjüknek van egy kisfia. Kristóf és Gábor is idén kezdték meg az első osztályt. A fiatal szakorvosok úgy vélik, hogy szerencsés helyzetben vannak, hiszen az osztályon nemcsak gyakori betegségekkel találkozhatnak, hanem ritka, speciális kórképek felismerésében és kezelésében is részt vehetnek A kitüntetésnek mindketten nagyon örültek, s mint mondták, nem lehetett könnyű a választás, hiszen kollégáik mind egytől egyig nagy tudású szakemberek Dr. Kovács Márta és dr. Anghelyi Andrea ha újra a pályaválasztás előtt állnának, ismét a gyermekgyógyászat mellett döntenének A Székely Ferenc-díj nagy erőt ad nekik ahhoz, hogy továbbra is minél több kis beteg gyógyulását segíthessék elő.

30 éve - Kezdődik a fenyőfa-árusítás

A karácsonyi ünnepek nélkülözhetetlen kelléke a fenyőfa. Nemcsak a családi otthonokban állítanak fel karácsonyfát, hanem a munkahelyeken, az iskolákban, az óvodáikban és más intézményekben is. Ünnepi bevásárlásaink egyik legfontosabb része a megfelelő formájú fenyőfa kiválasztása. - Milyen lesz az idei fenyőfaellátás?-kérdeztük Román Józseftől a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. erdőgazdálkodási ágazatvezetőjétől. -Az idén a szokottnál kevesebb fenyőfát hozunk forgalomba, mert telepeink többsége kiöregedett, felújításuk most van folyamatban. A vásárlóközönség azonban mégis elegendő fenyőfát fog találni a piacon és az árusítóhelyeken. ugyanis a magántermelők és magánkereskedők várhatóan nagy választékkal és kínálattal jelennek meg. Ez már tavaly is megfigyelhető volt. A közintézmények igényeit maradéktalanul ki tudjuk elégíteni, s jelentős nagykereskedelmi tételeket is szállítunk a viszonteladóknak Győrbe, Csornára, Kapuvárra. Sopronban négy elárusítóhelyünk lesz. A fák kivágása megkezdődött, december 10-én nyitjuk a lerakatokat. - Mennyibe fog kerülni a fenyőfa métere? - Mi nem emeltük az árakat, illetve csak az áfa-emelést számítjuk rá, így a lucfenyő métere 160 forint körül lesz, a feketefenyő és a Douglas fenyő valamivel drágább lesz. A legdrágább természetesen az ezüstfenyő és a jegenyefenyő, igaz, ezek a legtartósabbak. Mivel szabadáras termékről van szó, annyiféle ár lesz, ahány eladó. A tartós fenyőfélék méterének ára akár az ezer forintot is elérheti. Ezért azt tanácsolom, hogy vásárlás előtt érdeklődjünk az árak felől és a legolcsóbb helyeken szerezzük be a fenyőfát.A meleg lakásokban hamar lehullatják tűleveleiket afenyőfák. Hogyan lehetne eztmegelőzni? -A meleg helyiségekben, különösen a lakótelepi lakásokban valóban korán kezdik el hullatni leveleiket a fák. Ezt többféle módon előzhetjük meg. Próbáljunk friss vágású fához jutni és tegyük egy vödör vízbe, a szentestéig. Jó tudni, hogy a feketefenyő, a Douglas fenyő és az ezüstfenyő valamivel tartósabb. Aki megengedheti magának, vásároljon jegenyefenyőt, az bírj a legtovább a meleg lakásban.