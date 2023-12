10 éve - Megérkezett az egyedi magángyűjtemény

Az utolsó képszállítmány is megérkezett a Esterházy-palotába abba a tárlathoz, amit jövő héten péntektől láthat a közönség. Rippl-Rónai József, Vaszary János, Mednyánszky László, Csók István és Aba-Novák Vilmos alkotásait mutatják be. A Kisalföld megtudta, hogy több helyszínről érkeztek a képek, minden egyes szállítmány kiemelt biztonsági védelmet kapott. Másik különlegesség, hogy a győri Radnai-gyűjtemény is ráerősít az eddig titkos magángyűjtemény színvonalára. A győri kollekció a szocializmus évtizedei alatt jött létre, és az örökösök elszántságának köszönhetően vészelte át az elmúlt időszak megpróbáltatásait.

20 éve - Kiprichtől is elköszöntek

Kiprich József vezetőedzővel közös megegyezéssel szerződést bontott a Győri ETO FC. Vele együtt búcsúzik a szakmai stáb is. A játékosok közül többek között távozik a válogatott Miriuta Vasile és Herczeg Miklós. A Győri ETO FC NB I-es labdarúgócsapatánál jelentős változások történtek szerdán. A klub vezetése közös megegyezéssel felbontotta Kiprich Józsefvezetőedző két és fél éves szerződését. Vele együtt távozik a szakmai stáb is. Az ősszel a magyar válogatottban is szerepelt Miriuta Vasilévelközös megegyezéssel bontottak szerződést, Herczeg Miklósés Kalina Tiborpedig szabadlistára került. Klement Tiborügyvezető a bekövetkezett változásokat a csapat gyenge őszi szereplésével, illetve a klub működésének racionalizálásával indokolta. A vezetőedzői posztot a jövőben nem töltik be, Reszeli Soós Istvánszakmai igazgató munkáját egy edző segíti majd.

25 éve - Káoszt okozott az első hó

Esni kezdett a hó, és máris megbénult a forgalom a megyeszékhelyen. Milyen kár, hogy nem december végén tartják a helyhatósági választásokat, mert akkor most a kampány közepén lennénk, és minden jelölt hólapáttal a kezében bizonyítaná alkalmasságát a választópolgároknak. Ugyanígy a hivatalban lévő önkormányzat talán még a szolgálati kocsikra is hótolót szereltetne, és bevetésre küldené az apparátust.