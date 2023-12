55 éve Győr-Sopron megyében megkezdődött a földművesszövetkezeti agronómusok téli oktatása

A téli időszak kiválóan alkalmas a mezőgazdaságban dolgozó szakemberek továbbképzésére. A MÉSZÖV Győr-Sopron megyei Igazgatósága a megye földművesszövetkezeteinél dolgozó agronómusok részére a téli hónapokban oktatást tart. Ebben az oktatásban az összes földművesszövetkezeti agronómusok szám szerint mintegy 70-an vesznek részt. A Műszaki és Természettudományos Egyesület megyei szervezetének vezetőségével közösen szervezték meg az oktatást és az egyesület székházában havonként több alkalommal tartanak szakmai előadásokat.

Az előadások megtartását a megye legkiválóbb gyakorlati szakemberei vállalták, akik jól ismerik a megye mezőgazdasági adottságait, így külön előadások keretében foglalkoznak a növénytermesztéssel, ezen belül a szerződéses növények termesztésével majd az állattenyésztésnél főleg a szarvasmarha- és a sertéstenyésztéssel. Ezenkívül több előadásban foglalkoznak a szőlő, a gyümölcs és a zöldségfélék termesztésével is. Az oktatás befejeztével az agronómusok vizsgáznak a továbbképzés során tanultakból, erről bizonyítványt is kapnak. Az agronómusok szakmai tudásának bővítése elősegíti a mezőgazdasági hozamok növelését.

45 éve Mindig találni értéket

Néhány hónappal, ezelőtt a Magyar Televízió filmet készített Pannonhalmán. Abban Keresztury Dezső irodalomtudós és költő azt mondta a pannonhalmi könyvtárról: szellemi kincsek kifogyhatatlan tárháza. Amikor I. László király összeiratta a kolostor értékeit, már hetvennél több könyvet vehettek leltárba. Az évszázadok során a kolostor könyvkészlete erre gyarapodott, és 1786-ban már 4249-et számlált. A könyvtár alapkövét 1824-ben rakták le, majd 1832-ben fejezték be az építését. A klasszicista stílusú könyvtárat a kiváló bécsi építőmesterek Engel József és Pach János tervezték. A hatalmas oszlopcsarnokot a padlótól a mennyezetig 150 tizenkét polcos cseresznyefa szekrény borítja. Mindkét oldalon korinthoszi oszlopok tartják a karzatot. Amikor az új könyvtár elkészült, Szeder Fábián volt a könyvtáros, segítője pedig Czuczor Gergely. A pannonhalmi könyvtárban ma 300 ezer kötet található. Kétszázharminc ősnyomtatványa van a könyvtárnak.Közülük legértékesebbek: az 1499-ben, Velencében nyomtatott pécsi misekönyv (díszes rajzait Mátyás király udvari címfestője készítette);Temesvári Pelbárt prédikációi, Thuróczi Krónikájának 1488-as brünni kiadása; egydíszes Dante-kiadás 1491-ből;Luther röpiratainak első kiadása.

Évente több mint háromezer kötettel gyarapszik a könyvtár, részben vásárlásból, részben ajándékozásbólés hagyatékból. A világon egyedülálló könyvritkaságok néha szinte véletlenül kerülnek elő. 1970-ben például a Comenius-évfordulóra az Országos Pedagógiai Könyvtár Comenius műveinek magyarországi lelőhelyeit kutatta. Pannonhalmáról is bejelentették az ott fellelt Comenius-műveket. Akkor derült ki, hogy Pannonhalmán található két munkája a világon egyedülálló példány. Az egyik egyébként egy görög nyelven kiadott iskoláskönyv, amelyről már korábban is tudtak a tudósok , de elveszettnek hitték. Hasonlóképpen a könyvtár rendezése közben került elő az első magyar fizika tankönyv eredeti példánya, amelyet 1777-ben Molnár Szabó János,a budapesti egyetemigazgatója írt Newton tanulmánya alapján. Molnár Szabó egyébként Rábaújfalun született, és könyvének eredeti példányát ő ajándékozta a könyvtárnak. Bessenyei György műveinek kritikai kiadását debreceni irodalmárok most rendezik sajtó alá. A szerkesztők levelet írtak Pannonhalmára. Kérték, ha találnak a könyvtárban Bessenyei-könyvet, adjanak róla tájékoztatót. Ennek kapcsán felbecsülhetetlen értékű anyagot „bányásztak” elő.

A lelet: Bessenyei bizonyos műveit annak idején a cenzúra nem engedte kiadatni, a költő ezért a kéziratot 1778-ban a pálosok pesti könyvtárában letétbe helyezte. Ez az írásgyűjtemény kalandos körülmények között jutott Pannonhalmára, és ez került elő nemrég. Jelenleg a Paintner-gyűjteményt dolgozzák fel, egyebek között az Országos Széchényi Könyvtár részére. Paintner a múlt század elején tanult Győrött. A mai kutatók számára felbecsülhetetlen értékű „hobbija” volt.Gyűjtötte a kéziratokat és a könyveket. Ebben a gyűjteményben található Balassi Bálint halálának első hiteles leírása is. Az esztergomi csatáról a jezsuita tábori lelkész leírja, hogy Balassi Bálint lábát ágyúgolyó érte. Az akkori tudomány szerint izzó vassal égették a sebet. A költőközben vérbeli humanistaként Vergiliust idézte: „Most van szükség kemény akaratra”. És végül a jelenlegi kutatásokból egy témakör. Nemrégiben kezdték összegyűjteni a 18. századbeli híres győri könyvkötők remekműveit.Több könyvkötőt már név szerint ismernek. A híres győri Schatten könyvkötőnek tulipános, bojtos díszítésű könyvgerincei voltak. Skolniknak repülő madár volt a kedvelt díszítése... A könyvtár már nagyon zsúfolt. A szakértők szerint még 10 évig jut hely a könyveknek.

25 éve „Beszélő” nevek a szeretet ünnepén: Gáspár, Menyhért, Boldizsár

Nevünkben a sorsunk. E régről eredő mondás mindannyiunkra igaz. Ám karácsony előtt azok az emberek, akiknek kereszt- és családneve az ősi történet szereplőinek hangsorát rejti, mindezt többszörösen is átélik. Sorsuk azé a bibliai történeté, melyet az év legszebb ünnepén milliók mesélnek elhalk szavakkal szeretteik körében. Az éjszínű lepel alatt a három napkeleti bölcs egy fénylő csillag melegét követte. Csillag Jenő tudja, hogy neve különös csengése mögött igazi tartalom rejlik. Ezt megtapasztalta a katonaság alatti külföldi útja során, ahol a határőr, aki nem tudott magyarul, hosszas tanakodás után a váll-lapjára mutatott, és felkiáltott: „Csillag! ” Karácsony napjait a családdal tölti ő is, mint sokan mások, ilyenkor nem is gondol arra, hogy neve milyen szimbólumot rejt. A három király úton volt a Megváltó felé, és tudták, hogy a sivatag homokja Betlehem városát rejti, ahol üdvözlésükre vár az újszülött fiú, Jézus. Gáspár József gyermekkorában sokszor hallotta, amint a bölcsek társaságában emlegetik a nevét.

Keresztneve is alkalmat adott arra, hogy a karácsonyi ünneppel egy helyen említsék, de ez ugyanúgy része az életének, mint karácsonykor a családi ünnep. Menyhért is vitt ajándékot társaival: aranyat, tömjént, mirhát. Az ősi keresztnévnek már egy újabb változata is elfogadott. Menyhárt István barátai között kétszeresen is királynak mondja magát. Egyrészt az arab bölcs révén, másrészt a keresztneve okán. Persze az igazi életben nem emlegeti fel ezt, ritkán is adódik rá alkalom. Még karácsony környékén sem, mert az emberek a nevéből nem erre asszociálnak. Boldizsár, aki ugyanúgy ismerte az égő csillag titkát, mint bölcs társai, férfi volt. Boldizsár Boglárka nem az, mégis feltűnést kelt a neve a szent ünnep napjaiban. Az iskolában amikor a háromkirályok történetét hallgatták, büszke volt, hogy neve megegyezik a mesében szereplőével. Angliában, ahol nyáron egy rövid időt töltött, Baltasarként ismerik. De tudják, hogy kinek a névrokona a magyar lány. S ez jó érzés Boglárkának. Karácsony van, ilyenkor még a legkisebb dolgok is felértékelődnek.

A Karácsony név leginkább. Karácsony Ádám, aki névnapját a szeretet ünnepén tartja, fiatalként elfogadta, hogy társai Húsvétként becézik. De akkor is szerette az „igazi” nevét, amely mindenkit az év utolsó napjaira emlékeztet. Fiának a Szilveszter nevet választotta, nem véletlenül. Kettős, sőt, többszörös ünnepet ül a család karácsonykor. Szenteste napján az emberek a fenyőfák árnyékában hallgatják az ünnepi muzsikát. Fenyő József utoljára katonaként tapasztalta, milyen, amikor az embert „feldíszítik”. Azóta ritkán jutott társai eszébe, hogy neve miatt megtréfálják. Az azonban biztos (s ez minden „beszélő” névvel rendelkező társára is igaz), hogy sorsuk a hangsorok mögött különös ívű utat jár, főleg ilyenkor, karácsony táján.