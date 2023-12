5 éve – Disznóölés segítségül

Ötven helyi családot segítettek hússal és adományokkal a hegyeshalmi sportklub szervezte hétvégi látványdisznóölés után. Dunaszentpálon több hétvégén együtt főztek az asszonyok, hogy a győri hajléktalanszállóra küldjenek több tucat adag meleg ételt, ruhát is vittek a rászorulóknak.

Három, egyenként 120 kilogrammos disznót vágtak lemúlt hétvégén Hegyeshalomban, hogy rászoruló helyi családokat segítsenek hurkával,hússal, kolbásszal. A sportegyesület kezdeményezését –mely már ötödik éve tart – sokan segítették, Schulz Péter, Takács Sándor és Baranyai József támogatása mellett a munkába focisták, önkéntesek és a Nagymama Klub is beszállt.

Török Zoltán, a Hegyeshalmi SC elnöke elmondta: a látványdisznóvágást úgy hirdették meg, hogy annak ideje alatt adományokat is vártak, például tartós élelmiszert, gyümölcsöt. Szombaton egész nap tartott a disznók feldolgozása, vasárnap pedig az önkormányzat és a családsegítők által kiválasztott családoknak a szétosztása. A csomag tartalma attól is függött, hányan élnek egy háztartásban: volt, ahová több kilogramm húst vittek, máshova készételt, hurkát szállítottak. Közel ötven rászoruló családnak jutott a feldolgozott állatból, s az adományokból négyet a Hegyeshalomhoz tartozó Csemeztanyára, kettőt pedig Márialigetre vittek. Feladat az utolsó hétre is maradt, egy zurndorfi hipermarketnek köszönhetően ezen a héten még nagyjából 20 családnak juttatnak el „szeretetcsomagot”.

Dunaszentpálról helyi kezdeményezésre hetek óta a győri Szarvas utcai hajléktalanszállóra visznek meleg és hideg ételt a szervezők. Horgonyi Rita indította el az akciót: az volt az ötlete, hogy aki szeretne, vihet hozzá a vasárnapi ebédjéből, ha marad egy tányérnyi, amit szívesen felkínál egy hajléktalannak. A kezdeményezés aztán jócskán kinőtte magát. „Az első héten még az ételdobozokba jutott vasárnapi ebédeket vittük el a hajléktalanszállóra, a másodikon viszont már csapatok szerveződtek, az önkéntes véradók közösen főztek ötven rászorulónak, s rengetegruha is összegyűlt, amit elvittünk Győrbe. A harmadik hétvégén egy névtelen szponzornak köszönhetően székelykáposztát főztek és vittek a szállóra, amit többek közt téli cipővel, szaloncukorral és mandarinnal egészítettek ki.„Nagy öröm (és egyben megrázó is volt látni, hogy mennyire örültek a meleg és hideg ételeknek – mondta a szervező. – ASzarvas utcai telephelyen egy csikvándi egyetemista segítő azt mondta: nagyon jó, hogy egységesen ilyen lelkületű a dunaszentpáli közösség, és nem csak a »karácsonyi marketing« miatt vagyunk itt.”

15 éve – Minden napra jut elfogás a határnál

A folyamatos ellenőrzés megszűnésével jóval nehezebbé vált az éppen egy éve már belső, schengeni határ őrizete. Sőt, a határőrökből lett rendőrök lényegesen kevesebben vannak erre a feladatra, mint 2007. december 21. előtt. Egy esztendeje csatlakozott hazánk a schengeni övezethez. Tavaly december 21. óta megállás és ellenőrzés nélkül szabadon léphetünk át az egyezményhez tartozó országokba.

Azóta szinte mindenki megszokta már az új helyzetet, az „akadálymentesített" átkelőn csak elvétve találkozni olyan autóssal, aki még lassít, esetleg megáll az egykori útlevél-ellenőrző bódéknál. Hazánk schengeni csatlakozása azonban nem csupán az utazóknak teremtett új helyzetet, alapjaiban változtatta meg az itt dolgozó határőrök életét: nemcsak a folyamatos ellenőrzés szűnt itt meg, hanem a szervezet is, amiben egész addig tevékenykedtek.

A schengeni csatlakozás azonban nem jelentette a határ őrzésének teljes megszűnését, ám tény, lényegesen kevesebb embernek kell hasonló hatékonysággal ellátni ezt a feladatot Tavaly december előtt például Hegyeshalomban 180, Rajkán pedig 70 határőr dolgozott, jelenleg ezt a határszakaszt a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságon létrehozott határrendészeti és közbiztonsági osztály 35 fős állománya „figyeli”. Munkájuk hatékonysága országosan is kiemelkedő. Noha a két szervezet integrációja már egy éve megtörtént, ez a folyamat évek alatt fejeződik csak be. Ahogy más országokban, úgy nálunk is két-három év szükséges ahhoz, hogy minden apró részletében megnyugtatóan minden lezáruljon, minden beosztás és feladatkör a helyére kerüljön - mondja Újszászi Zsolt alezredes, osztályvezető,aki korábban hosszú időt töltött a határőrség „kötelékében”, az integrációt megelőzően pedig a Hegyeshalmi Határrendészeti Kirendeltséget vezette.

– A folyamatos határellenőrzés megszűnése és az integráció természetesen nem ért váratlanul bennünket, ennek ellenére szinte mindenki tartott valamennyire az előttünk álló évtől Nehezen tudtuk elképzelni, mi fog történni a határőrség megszűnését követően. Utólag visszagondolva kijelenthetem, hogy tartalmas esztendő áll mögöttünk. Az előzetes félelmek szerencsére nem igazolódtak be, az „átállásban"nagyon sokat segített, hogy a rendőrségnél szeretettel, segítőkészen fogadtak minden egykori határőrt és az első pillanattól teljes jogú kollégaként kezeltek bennünket Ennek ellenére természetesen nem tudom elfelejteni a határőrségnél eltöltött több mint tizenöt évet, jó érzéssel gondolok vissza arra az időre. Az osztály munkatársaival együtt abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy szinte teljes egészében a korábban a határőrség által végzett feladatot kell továbbra is folytatnunk. A helyi vezető pedig lehetőséget adott arra, hogy valóban szinte csak ezzel foglalkozhassunk. Jelenlegi tevékenységünk is elsősorban a határőrizettel és az illegális migrációval kapcsolatos. Az osztály szinte kivétel nélkül korábbi határőrökből áll, mindenki kiemelkedőmunkát végez. Rendkívül tartalmas év áll mögöttünk, kollégáim a várakozásaimon felül teljesítettek. A helyhez kötött állandó ellenőrzés megszűnésével jóval nehezebbé vált ezt a feladatot napi szinten végezni. Úgy érzem azonban, és ezt eredményeink is bizonyítják: jól sikerült az„átállás” - tudatta az alezredes.

Az idén első alkalommal odaítélt, Az év határrendésze” címet az osztály egyik munkatársa, Mez Miklós zászlós érdemelte ki – emelte ki. Az elmúlt egy év tapasztalatai is azt bizonyítják, hogy a schengeni csatlakozás után sem változott az illegális migráció iránya A délről és keletről érkező vízumkötelezett állampolgárok továbbra is Hegyeshalmon keresztül szeretnék elérni úti céljukat Ezen az útvonalon gyorsabban tudnak haladni, valamint tisztában vannak azzal – és ezt próbálják kihasználni –, hogy az autópályán nehezebb az ellenőrzés. A folyamatos „szűrésnek" köszönhetően azonban szinte minden napra jutnak elfogások, idén eddig közel200 főt állítottunk már elő határsértési kísérlet vagy embercsempészet miatt Munkánk egyik fontos értékmérője az is, hogy az osztrák hatóságok a korábbi félelmekkel ellentétben kevés, a területükön elfogott migránst adtak vissza Magyarországra – mondta Újszászi Zsolt

20 éve – Magyarország három szépe

A győri élményfürdőben szombat éjszaka a Miss Magyarország Három Szépe Nemzeti Szépségverseny országos döntőjén tizenhárom ifjú hölgy indult. Jövő májusban, uniós tagságunkat köszöntendő, az európai döntőre ugyancsak Győrbe jönnek a szép lányok. Az országos döntő versenyzői három kategóriában – modell, tánc és fitnesz – vetélkedtek.

A fiatal szépségek a közönség elé vonultak estélyi és fürdőruhában, valamint kategóriájuk szerint igencsak sokféle jelmezben. Hosszas tanácskozás után a zsűri a modell kategóriában a 16 éves szombathelyi gimnazistát, Döbörhegyi Annát,a táncosok közül a győri születésű, most Budapesten, a külkereskedelmi főiskolán tanuló, 20 éves Kiss Viktóriát találta a legszebbnek, míg a Miss Fitness győztese a 16 éves, Tökölről érkezett Kőszegi Vivien lett.

A szépségversenyre – mint arról csütörtöki számunkban beszámoltunk – Lipóton készültek, akkor még tizennyolcan, szombaton este az élményfürdő párás melegében már csak tizenhárman léptek a közönség és a zsűri elé. A vetélkedő műsorvezetője a legmuzikálisabbnak tartott magyar rendőr, Komáromi István volt, a zsűri elnöki tisztét Birkás Tivadar országgyűlési képviselő töltötte be. Uniós tagságunkkal a világszerte elismerten gyönyörű és kedves magyar lányokkal bizonyosan gyarapszik majd az európai közösség - mondta a jelenlévők köszöntéseként.

A versenyt szervező Antalovics János licenctulajdonos a Győri Dózsa gyermeksport-támogatására egymillió forintot ajánlott fel. A támogatást jelképesen Sillai László kiváló sportoló, az 1960-as évek birkózó-világbajnoka vette át. A verseny győzteseinek és helyezettjeinek sokféle díjat és különdíjat ajánlottak fel. A legszebbeknek például kétmillió forintos szerződést, míg udvarhölgyeiknek egymillió forintos modellszerződést. Utóbbiak között a ménfőcsanaki 17 éves gimnazista Sátori Nikolettnek is.

Az eredményhirdetés után a győztesek örömmel fogadták a gratulációt. Kiss Viktória, akinek szülei a vendéglátásban dolgoznak, azt mondta, királynőség ide vagy oda, mindenekelőtt a tanulással foglalkozik továbbra is. A szombathelyi Döbörhegyi Anna fejére most helyezték az ötödik koronát. Addig szeretne versenyezni, amíg az lehetséges, s nem titkolta, az a legfőbb vágya, hogy egyszer eljusson egy világszépségversenyre. Kőszegi Viviennek a mostani volt az első szépségversenye. - Hogy mit kezdek ezzel a koronával? Egyelőre örülök neki. Hét éve fitneszezem, s annyi biztos, hogy azt nem hagyom abba. De hogy a szépségiparhoz lesz-e közöm, az még a jövő titka.