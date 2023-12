60 éve - Vitnyéd és a jövő

Gyenge tsz. Évek óta. Az idei zárszámadás is gyenge lesz, keveset ér egy munkaegység. A vitnyédiek munkához szokott emberek, a kudarcos esztendők elkeserítették őket. De az idén, különösen bíznak a jövőben. Talán nekik többet, mást jelent ez a szó, mint bármelyik szövetkezetnek. Körbejárjuk a majort, megkérdezzük a sertésgondozókat, a trágyahordókat, a baromfisokat, az elnökhelyettest... „Jövőre! Jövőre már látjuk értelmét a munkának”.

Új agronómus

Másfél hónapja új agronómust kapott a szövetkezet, Papp Józsefet. S ettől az embertől nagyon sokat várunk. Emberséget, becsületet, jószakmai vezetést. Két hete már, szinte rendszeresen, estéről estére összejönnek beszélgetni a tagok. A munkáról, a fegyelemről, s főleg a jövő évi tervekről. Ez jó. Mert Vitnyéden nem is igen igényelték a tagok, hogy beleszóljanak a közös dohaiba. Úgy látszik, a néhány rosszul sikerült esztendő fölbuzdította őket, utána néznek, hol is szorít a cipő.

Bizony nemcsak a vezetéshibázott, élt a tagokban, s talán néhányban még most is, valami dac, értelmetlen makacskodás. Például elégsok borjú elhullott a szövetkezetben. Többek között olyan hanyagság miatt is, hogy a gondozók nem szopatták ki a föccstejet. A napokban így jelentette az irodán az éjjeliőr: „Három borjú született, a gyógyszer beadva, a föccstej egy órán belül kiszopva’’. Vagy a másik... Felébe szedte jó néhány tag a kukoricát. Vagyis azokat a csöveket rajta hagyta a száron, ami derékon alul értneki.”

Persze részben érthető ez a kedvetlenség Vitnyéden. De vajon ilyen módszerrel jobb lesz a szövetkezet?

Mi lesz jövőre?

A közös gazdaság 200 000 forint segélyt kapott hízóalapanyag vásárlásra, s már jövőre hízik 100 szarvasmarha. Nyolcvanezer forintot kaptak takarmány vásárlásra. Abrak gondjuk nincs. Jelenleg 169 a hízósertésük, ebből csak negyvenet kell még az idén értékesíteni. A többit majd jövőre. Száz malacuk van, és még a téli ellésből várnak körülbelül nyolcvanat. Mindössze kétszázötvenhízott sertés értékesítésére kötöttek szerződést 1964-re, s eddig már 309 a hízóalapanyaguk. Nagyon szép a baromfi. Ötszázas a törzsállomány, és télen is nevelnek naposcsibét. Jövőre pulykákat fogadnak, négyezret. Jövőre sajáterőből mesterséges borjúnevelőt építenek.

Nem maradt szántatlan föld

Még körülbelül tizenöthold szántatlan a határban. Tavaly 700 hold szántása maradt tavaszra, és a koraitél töretlen kukoricát is talált. Jövőre sok zabot termelnek, kevesebb kukoricát, és vegyszerrel irtják a gyomot Növelik a cukorrépa területét. S vetnek mákot is. Tizenöt hold feketeribizkét telepítettek, meg öt hold málnát. Mielőtt megkezdődnek a tavaszi munkák, szerződést kötnek a tagok. Mindenki aláír egy-egy szerződést, amelybe bizonyos területűkapás, művelését vállalja. A vezetőség is aláírja a szerződést, azt is, hogy azért a munkáért, ha becsülettel elvégzi a tag, mennyit kap. Ennek örülnek Vitnyéden. Azt mondják: látni akarjuk miért dolgozunk.

Gond és fegyelem

Olyan a határuk, hogy a gazdának mindig résen kell lennie. Jól terem a föld, de csak akkor, ha nagyon szigorúan figyelembe veszik, milyen növényt szível és mindig a megfelelő időben munkálják a talajt. Ehhez a mindig megfelelő időhöz pedig fegyelem kell. Ha a tagok maguknak nem tudnak parancsolni, akkor nem született olyan vezető, amelyik a vitnyédi tsz-t kihúzza a gyengék közül.

Gond? Most az legnagyobb, mert a legtöbbet hallottam, hogy az ötven férőhelyes tehénistálló még mindig rossz. Két hónappal ezelőtt elvállalta a kapuvári Vörös Csillag Termelőszövetkezet építőbrigádja, azóta is csak készül az istálló teteje. A hideg miatt nemcsak az állatok szenvednek, hanem az egyetlen éjjeliőr sem akar már megmaradni az istállóban. Azt üzenték a szövetkezetnek Kapuvárról, már csak napok kérdése, és befejezik amunkát.

Vajon hány napra gondoltak?

20 éve - Milliókat érő földhivatali pecsét Győr-Moson-Sopronban

Lakáshitelezés: Ügyfélroham a kedvezőtlenebb új szabályok miatt

A földhivatalokban tegnap lényegesen többen akarták érkeztetni az adásvételi szerződéseiket azért, hogy még kedvezményes lakáshitelt vehessenek fel. Többen házasságukat is előre hozták, hogy ne csússzanak ki a december 22-i határidőből.

Aki részesülni akar a megszorítások előtti kedvezményes lakáshitelből, annak a legkésőbb tegnapig megkötött, ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett adásvételi szerződést be kell nyújtani a hitelintézetekhez december 22-ig. A kamatemelésről és a használtlakás-vásárlás esetében a kölcsönösszeg csökkentéséről szóló kormánydöntés bizonytalanságot okozott a bankoknál és ügyfeleiknél egyaránt. A hitelre várók közül többen úgy értelmezték a bejelentést, hogy a bankokkal is, tegnapig meg kell kötni a szerződést, emiatt sok helyütt sorokban várakoztak a lakásvásárlás vagy építkezés előtt állók. A sietség persze érthető, hiszen ötmillió forintos, tízéves kölcsön esetén hétezer forinttal nőhet a havi törlesztőrészlet.

A Magyar Közlönyben tegnap jelent meg a rendelet, amely a kihirdetését követő 10. napon, tehát december 22-én lép hatályba. Ez eloszlat még egy félreértést, amely a földhivatalokat érintette: a hitelesített szerződést december 22-ig (s nem 12-ig!) kell tehát igazoltan benyújtani a földhivatalokhoz, s ha az ilyen szerződéshez kapcsolódó lakáshitel-kérelmet eddig a határidőig a bank is befogadja, akkor az ügyfél jogosult a régi rendszer szerinti kamattámogatások igénybevételére.

A roham mindenesetre elérte a földhivatalokat - azaz Mosonmagyaróváron csak érte volna. A Lajta-parti városban jó néhány lakásvásárlónak okozott bosszúságot, hogy a helyi földhivatalt épp tegnap zárták be. A hivatal csütörtökön fogadta utoljára az ügyfeleket, így - mivel előző nap jelentette be a kormány a lakáshitel-kamattámogatás csökkentését - gyorsan kellett cselekedniük a lakásvásárlóknak, építkezőknek.

Tegnap már nem volt félfogadás, mert a földhivatal új helyre - a Pozsonyi utcába - költözik. Ez rosszkor jött azoknak, akiknek sürgős lett volna az ügyintézés. A földhivatal legközelebb csak kedden - már az új irodában - nyit ki. Érdeklődésünkre a hivatalban elmondták: sokan telefonáltak lakáshitellel kapcsolatos ügyekben. Úgy látják, az emberek tájékozatlanok, nem tudják, melyik épületben szerezhetik be szükséges dokumentumaikat. A válasz az, hogy egyelőre sehol, a költözés folyamatban van, így pénteken nem tudtak senkit fogadni a hivatalban.

Győr: lényegesen több ügyfél

Győrben a szokásos 200-250-es napi ügyfélforgalomnál lényegesen többet regisztráltak az elmúlt két napban. Bertalan Zoltán hivatalvezető elmondta: az elektronikus ügyfélirányító rendszer adatai szerint csütörtökön 300-an, pénteken 310-en keresték fel őket. Úgy vélekedett, hogy a növekedés összefüggésben van a lakáshitelezési rendszer megváltozásával, mert az átlagosnál jóval többen hozták adásvételi papírjaikat.

Csornán csak 6 százalék

Csornán korántsem tapasztaltak ekkora rohamot. Bakody Attila földhivatal-vezető közölte, tegnap mindössze 6 százalékkal volt nagyobb az ügyfélforgalom az elmúlt három hét átlagánál, ami elenyészőnek mondható.

Bizonytalanság a bankoknál

A nagyobb hitelintézetek megyei kirendeltségein annak ellenére nőtt meg akár 30—40 százalékkal is a forgalom tegnap, hogy rájuk nem a december 12-i határidő vonatkozik: hozzájuk december 22-ig lehet benyújtani a hiteligényléseket. A kisebb bankok csak kisebb változást észleltek, a két-hárommal több ügyfél miatt nem beszélhettek rohamról. Mivel maguk a bankok is ellentmondó információkat kaptak, és zömében a sajtóból értesültek a változásról, ezért nem merték kerek perec kijelenteni, hogy felesleges a sietség és az ügyfelek óvatossága. Az viszont tény, a már felvett kölcsönökre, illetve a december 22-i határidőig a bankokhoz beérkező hiteligénylésekre még a kedvezőbb szabályok érvényesek.

A megkérdezett hitelintézetek egyike sem változtatta meg a nyitva tartását az ügyfelek rohama miatt. Az, hogy a jövő héten erre szükség lesz-e, csak néhány nap múlva derül ki.

Házasságkötések soron kívül

A győri házasságkötő teremben három pár is soron kívül kötött házasságot a változás bejelentésének másnapján. Az ifjúara és férj a várakozási idő alólimentességet mindhárom esetben a lakáshitel-felvétellel indokolta, amit el is fogadtak. A jövőhétre még egy ilyen esküvőre készül a házasságkötő.

10 éve - Nem mindenütt örökzöld a fenyőfa ára Győr-Moson-Sopronban

A többség a következő két hétben vásárol, naponta érződik a forgalom emelkedése

A köztereken tegnap és ma, az áruházaknál december első napjaiban jelentek meg a fenyőfák. Várhatóan a hétvégétől növekszik a forgalom. Az árak Győrben nem változtak, de valahol az útdíj miatt drágult a karácsonyfa.

- Lucfenyőt és nordmannt árulunk, ezüstfenyőt most nem. A vevői igényeknek megfelelően alakítottuk ezt a kínálatot és az árak ugyanazok, mint tavaly - mondja Hemmerleinné Gréta, az egyik barkácsáruház vezetője. Az üzlet december eleje óta árulja a fákat, naponta nő a forgalom, de ezekben a hetekben még így is csak úgy napi 10 fát visznek el. A többség a következő két hétben vásárol, hiszen most még úgy érzi, egy hónap van hátra, ami persze már múlt héten is túlzás volt.

A másfél-két méteres lucfenyőket ugyanitt 2490 forintért árulják, a népszerű, kicsi nordmann - a 165 centi alatti - 3490 forintba, a legfeljebb kétméteres 2990-be, a 2,5-3 méteres pedig 19.990 forintba kerül, s van is rá vevő - tudtuk meg az üzletben.

Rakonczai Erzsébet mindig két-három héttel az ünnep előtt veszi meg a karácsonyfát, a munkaidőtől függően. - Magam viszem haza a fenyőt, szépen befér az autóba. Úgy látom, nem drágultak, az ember ezen nem szeret spórolni. Éva és Réka lányommal a jó nagy fenyőfákat szeretjük. Most is 180-200 centiset veszek, a nordmann a kedvencünk.

A bábolnai gazdaboltban is a napokban jelent meg a kínálat, a tavalyinál valamivel drágábban kelnek el a luc-, a nordmann és ezüstfenyők. Kovács Ferenc üzletvezető szerint két-három évig is el lehetett kerülni a drágítást, ám idén a fuvarozók is nagyot emeltek az útdíj miatt. A lucfenyő a tavalyi 2000 helyett most 2300-ba, az ezüst 3500 helyett 3900-ba, a nordmann 4600 helyett 5000 forintba kerül. A vezető leginkább a kereslet miatt borúlátó, azt mondja, három éve még a mostani mennyiségnek több mint a dupláját adta el, de egyre többen választják a műfenyőt.

Győrben két piactéren kaptak bérleti jogot a fenyőárusok, akiknek a többsége Somogy és Zala megyéből érkezett. Péntekre jelenik meg a teljes kínálat a városréti és a vásárcsarnok melletti területen. Utóbbinál álldogáló árust is megkérdeztünk. Szerinte az árak körülbelül a tavalyiak, a lucfenyő métere 1500-2000 forint, minőségtől is függően, az ezüstfenyő folyóméterét 3000 és 4000 közöttire taksálja. A tegnapi kezdéskor pedig meglepően szép forgalma volt - tudtuk meg.

Sopronban a felkeresett fenyőárusító helyeken a lucfenyőt 2000-2500 forintért kínálták méterenként. Az ezüstenyő és a duglász árát méterenként 3500-4000 forintban szabták meg a kereskedők. A nordmann fenyő 5 ezret, míg a coloradófenyőért 4 ezret kértek. A jegenyefenyő 5000, az andalúz jegenyefenyő 6000 forint méterenként.