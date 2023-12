30 éve - Késik az alapkőletétel - Templomépítés a Jereván-lakótelepen

A soproni Jereván-lakótelepen építendő Szent Imre templom alapkőletételére az eredeti forgatókönyv szerint november végén került volna sor. A város lakossága azonban egyelőre hiába vár az ünnepi eseményre. A késés okáról Rosenstinger Antalt a Soproni Konvent mérnökét, a Szent Imre-templom tervpályázata zsűrijének titkárát kérdeztük.

- Mint köztudott, még a nyár folyamán megtartottuk a templom tervpályázatának eredményhirdetését. Hogy az elképzelésekkel ellentétben, eddig mégsem történt meg a templom alapkövének letétele, annak tulajdonítható, hogy a nyertes pályamű tervezői csak többszöri nekifutás után, december elején készültek el azokkal a tervekkel kapcsolatos módosítási munkákkal, amelyeket a tervpályázat zsűrije előírt számukra. Valószínűleg január végén rendelkezésünkre áll a mindenki számára kielégítő megoldásokat tartalmazó végleges építési engedélyezési terv. A jogerős hatósági engedélyek beszerzése a tavaszi hónapokra várható, s ennek megtörténte után, ezek birtokában megkezdhetjük a templom tényleges építési munkálatait is.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

20 éve - Saját diákjai javasolták a díjra

Magyarországon 1999 óta ítélik oda az Ericsson-díjat matematika- és fizikatanároknak. A rangos elismerést ebben az évben -mások mellett — Zábrádiné Schmierer Emília kapta, aki nyolc éve a győri Révai Miklós Gimnáziumban tanít. - Az igazi kitüntetést nem is maga a díj jelenti, hanem az,hogy öt olyan diákom javasolt rá,akiket éveken át tanítottam órákon és szakkörökön matematikára. Nem csak szakmai kapcsolat volt közöttünk. Az elismeréshez persze az iskola támogatása is kellett - mondta Zábrádiné.

A pedagógus tizenkét éves kora óta készült a tanári pályára. A szakirányt az döntötte el, hogy a Ságvári Endre Általános Iskolában csodálatos matematika-fizika tanára volt Csáfordy tanár úr személyében. Ezután a Révai-gimnázium matematika-fizika osztályában tanult tovább, ahol még biztosabb lett a választása, köszönhetően két tanárnak, Zsebők Ottónak és Székely Lászlónak - bár legalább annyira szerette az irodalmat is. - A tanítás nekem mindent jelent. Olyan létforma, hogy nem is tudom másképp elképzelni az életemet. Tanári énem fontosabb,mint a matematikusi. A matematika persze gyönyörűséges játék, élvezet, s erre próbálom megtanítania gyerekeket. Többségük vevő rá,de ehhez szoros kapcsolatban kell lenni velük. Attól vagyok olyan boldog a díjjal, mert kiderült, ami ritka ezen a pályán hogy a diákok is ugyanúgy éreztek irántam, mint én őirántuk - mondta Zábrádiné Schmierer Emília.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

10 éve - Az Omega is támogatja a szeretetakciót

Az idén Kossuth-díjjal, Moszkvában Nagykereszt Érdemrenddel, illetve Romanov Nagyherceg Emlékéremmel kitüntetett Omega együttes vastapsot kiérdemelt koncertet adott a hűség napján Omega Oratórium címmel a soproni evangélikus templomban. A szimfonikusok és énekkarok kísérte hangverseny Gabnai Sándor evangélikus esperes adventi gondolataival kezdődött. A Lions Club Sopron társrendezőként vette ki részét a szervezésből. A koncerten a Lions magyarországi elöljárója, Magyar László a soproni klubot kormányzói elismerésben részesítette kimagaslóan sikeres munkájáért, amelyet a klub soros elnöke, Boronkay Gusztáv vett át. A hangversenyt megelőzően az Omega együttes soproni kötődésű tagja, Benkő László -a Máltai Lovagrend tagja, kulturális nagykövet - látogatást tett a Tómalom utcai fogyatékos gyermek-otthonban.

Az Omega nevében bejelentette dr. Bajkó Erzsébet igazgatónak és Kocsis Jánosnénak,a Tómalom-Híd Közhasznú Alapítvány elnökének, hogy az együttes százezer forinttal támogatja az intézmény lakóinak megsegítésére indított Kisalföld-szeretetakciót. - Jó szívvel csatlakozunk a nemes kezdeményezéshez, hogy hozzájáruljunk a gyermekotthon lakóinak életkörülményei jobbításához. Látogatásom során számomra is megható pillanatokat jelentett, hogy láttam, legelesettebb embertársainknak mekkora örömet jelent egy-egy jó szó, emberi gesztus - nyilatkozta a Kisalföldnek.