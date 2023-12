40 éve - Beemelték az óriás kazánt

Látványos munkához érkezett a győri Növényolajgyár energiatakarékos beruházása a kazánépítés. Több mint 311 millió forint értékben, a Győr megyei Állami Építőipari Vállalat generál kivitelezésében készül a napraforgó héj tüzelésére alkalmas kazán. Tegnap négyórás, nagy figyelmet igénylő munkával hazánk legnagyobb gördülő vasúti daruja emelte a helyére a közel harminc tonnás vasszerkezetet. A tervek szerint jövő év közepére termel gőzt a korszerű berendezés.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

30 éve - Nagycsaládosok karácsonya

Hétfőn délután a Nagycsaládosok Országos Egyesületének soproni tagegyesülete a nemzetközi családi év nyitóprogramjaként karácsonyi estet rendezett. Az eseményre minden egyesületi tag meghívót kapott, s a résztvevők már délután négytől gyülekeztek a Szentlélek-templom tanácstermében. Az a körülbelül harminc család, aki gyermekeivel együtt eljött az estre, igazán jól járt. A kisgyermekek énekes-verses produkcióján, s a jó hangulatú est emlékén kívül sok ajándékot is magukkal vihettek otthonukba. A vezetőség a Telesport karácsonyi akciójából származó játékokkal, sportfelszerelésekkel könyvekkel és a helyi Máltai Szeretetszolgálat által adományozott süteményekkel ajándékozta meg a résztvevőket. Külön fokozta az ünnep családias jellegét, hogy az érkezőcsaládok maguk is elhozták fölöslegessé vált játékaikat, ruhaneműiket, amikből mindenki válogathatott. A Héra Alapítványtól pályázaton megnyert értékes energiatakarékos fénycsöveket a résztvevők helyben megkapták,míg a többi egyesületi tag csak a későbbiekben juthat hozzá. Az asztali fenyődíszen égő gyertya lassan elégett, de a gyerekek vidám hangja, és szüleik meghitt beszélgetése, karácsonyi dal- éneklése még sokáig hallatszott.

Fotó: Divósné Varga Henrietta

20 éve -Hagyományőrzők jubileuma

Jutalomként 1943-ban Erdélyben jártak, 1946-ban Rajk László miniszternek, egy évvel később Nagy Imrének táncoltak, s látta műsorukat Kodály Zoltán is. Az 1978-as újjászervezést követően Schwarczkopf Gyula vezetésével idehaza és külföldön jelentős sikereket értek el. Szombaton igencsak megtelt a szili iskola egyébként tágas tornaterme, ahol a helyi hagyományőrző népi együttes ünnepelte megalakításának hetvenedik és újjászervezésének huszonötödik évfordulóját. Áder János országgyűlési képviselő köszöntőjében kifejtette: a hagyomány olyan híd, amely képes összekötni a múltat a jövendővel, s egyedül ez képes otthonossá tenni kultúránkat, közösségi életünket, mindennapjainkat. Úgy vélte, a jubileumi ünnepség egyik legfontosabb üzenete az, hogy Szil polgárai és a megalakítása hetvenedik évfordulóját ünneplő hagyományőrző egyesület tagjai pontosan tudják, hogy érdemes megőrizni az előttük járt nemzedékek értékeit. Az alapító emlékei Ezután Szórádi József,az egykori szili Gyöngyös Bokréta Együttes egyetlen falubeli élő alapító tagja emlékezett a régmúlt időkre. Többek között beszélt a település gazdag hagyományairól, a szili búcsú történetéről, s természetesen a Gyöngyös Bokréta megalakulásáról, amelyben nagy része volt Paulini Bélának, az Országos Bokréta Szövetség elnökének. Megemlítette többek között, hogy 1939-ben István király ünnepén léptek fel Budapesten a várban, majd a Vigadóban. 1943-ban a Bokréta Szövetség soproni versenyén tíznapos erdélyi utazást nyertek a szili táncosok. A második világháború után 1946-ban hozzáláttak az együttes újjászervezéséhez és még abban az esztendőben táncoltak Rajk László miniszternek, egy évvel később pedig Sopronban Nagy Imrének. Megtekintette a sziliek táncát Kodály Zoltán is. Az ötvenes években szünetelt az együttes működése, mígnem 1960-ban Szórádi Gyula vette át az irányítást. Ám Szórádi József szerint az igazi fellendülést 1978 hozta, amikor a jelenlegi művészeti vezető, Schwarczkopf Gyula állt a csoport élére. Ekkor vették fel a Szili Hagyományőrző Néptáncegyüttes nevet. Az utóbbi negyedszázadról szólva Szórádi Gusztávné felidézte a hazai és külföldi fellépéseket, a sikereket, amelyekből bőven jutott a szili táncosoknak. Szórádi Gusztávné nem feledkezett meg a falu segítségéről sem, ami nélkül vélhetően kevesebb eredményről számolhattak volna be az emlékezők. Minden korosztály A sziliek gálaműsorában fellépett az ünnepelt együttes minden korosztálybéli csoportja, a régi és jelenlegi táncosok egyaránt. Rajtuk kívül közönségsikert arattak a szlovákiai Somorja táncosai, az osztrák Podersdorf együttesének tagjai és a Gencsapáti Hagyományőrző Együttes.