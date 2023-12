Az MCC 2021 szeptembere óta működik a városban, évről évre fejlődik és egyre inkább szerves részét képezi a helyi életnek. A győri képzési központ 2023-ban eredményes évet zárt, közel ötszáz fiatallal dolgoznak és rengeteg teltházas programjuk van. Ráadásul nemcsak városi, hanem regionális központként is funkcionálnak.

„Szeretném kiemelni, hogy nagyon nagy érdeklődés mellett zajlanak a győri MCC képzései” – kezdte a sajtótájékoztatót Dr. Fekete Dávid képviselet-vezető. „Közel ötszáz olyan fiatal van itt a régióban, aki a Fiatal Tehetség Programban, a Középiskolás Programban vagy az Egyetemi Programban vesz részt” – folytatta a győri intézmény vezetője, aki azt is hozzátette: többszörös túljelentkezés van a programokra. „Az is egy fontos feladatunk, hogy közéleti, különböző aktuális témákban beszélgetéseket szervezzünk hétről-hétre” – emelte ki Dr. Fekete Dávid, majd elmondta, hogy 2023-ban ötven olyan szakmai eseményt szerveztek, amelyre a városi lakosságot is várták, és ezeken közel 4.000 vendég vett részt.

„A diákok rendszeresen részt vehetnek a szakmai képzéseinken, workshopokon, különböző csapatépítő programokon, ösztöndíjrendszerben” – ismertette Szabó-Petrovicz Virág, a Középiskolás Program régiókoordinátora. „Egy évben 10 intenzív képzési szombati alkalmat tartunk, illetve harminckét klubdélután foglalkozást, ilyenkor neves szakmai, hazai, illetve külföldi előadók várják őket, tőlük tudnak tanulni, akár külön orientációs programokon is részt venni, a szakmai fejlődésüket ezzel is próbáljuk folyamatosan biztosítani. Ezen túl bekapcsolódhatnak különböző nyelvi képzésekbe, jelenleg angol és német ingyenes kurzusok állnak a rendelkezésükre” – sorolta a lehetőségeket a Középiskolás Program régiókoordinátora, aki azt is hozzátette: a 2024-es felvételi időszakban már 20 plusz pontot szerezhet a Széchenyi István Egyetemre való jelentkezéskor az, aki az MCC-ben is tanul.

„Hétköznap délutánonként angol és német nyelvű tanfolyamokat is tartunk a fiatalok számára, de a szakmai programok mellett rengeteg élménynapot, kirándulást, családi napot, csapatépítőket, társasjátékdélutánt is szervezünk” – sorolta Polgár-Németh Alexandra, a Fiatal Tehetség Program régiókoordinátora, és elárulta: erdélyi, kárpátaljai, és felvidéki társaikkal is találkozhatnak itt a gyerekek, a leginkább várt program pedig mindig az „ottalvós” tábor a fiatalok részéről.

„Nagyon tartalmas és eredményes évet zártunk idén is, rengeteg kulturális programot, képzést, kurzust szerveztünk külföldi és hazai szakemberekkel” – vette át a szót Wurmbrandt Szarka Zsófia, az Egyetemi Program programkoordinátora. „Ebben az évben 400 eseményünk volt, lehetőséget adtunk a külföldi utazásokra is a hallgatóinknak” – emelte ki a programkoordinátor. „Közös pont ezekben, hogy a nyelvi képzés fontos számunkra” – tette hozzá, megerősítve: az a cél, hogy ne csak egy papírt kapjanak a náluk végző diákok és hallgatók, hanem hogy tudják is használni a gyakorlatban a nyelvtudásukat.