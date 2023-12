Egyéni körzetből, negyedszer

Cserpes András Kapuváron alapító tagja és szervezője volt a Magyar Demokrata Fórumnak 1989-ben. Az 1990-es választáson is a párt színeiben indult és került be a képviselő-testületbe. Választói ezek után is bizalmat szavaztak számára, hiszen az elmúlt három ciklusban is és most is egyéni körzetből lett tagja a város életét irányító testületnek.