A 2018-ban egyedülálló kezdeményezésként induló rendezvény célja a munkavállalók és munkaadók egymással való kölcsönös megismertetése volt. A cégeknek ez egy remek bemutatkozási lehetőség, hogy elmondják milyen feltételeket, karrierépítési utakat tudnak kínálni, valamint, hogy milyen munkakörökben tudnak elhelyezkedni náluk a diákok. A szakmai előadások mellett ezen a napon különböző eszközök kipróbálására is volt lehetőség, valamint számos hasznos tanácsot is kaphatnak a fiatalok. Az idei bemutatókon, előadásokon és gyárlátogatásokon a diákok Győr és a régió multinacionális nagyvállalataitól kezdve egészen a kis- és középvállalkozásokig betekintést kaptak az adott cég szervezeti felépítésébe és működésébe. Idén 14 cég, intézmény részéről érkeztek az előadók a Lukács Technikumba. Az Audi Hungaria Zrt., a Nemak Győr Kft., a Rába Járműipari Holding Nyrt., a Borsodi Műhely, a GROB Hungária Kft., a Sokoró Kft., a Delta-Tech Kft., az Intercars, az EDAG Hungary Kft. a GYVÁKK, a Viega Magyarország, a Pedagógia Szakszolgálat, a Széchenyi Egyetem, valamint a Honvédség részéről is bemutatkoztak a diákoknak - számolt be az eseményről a Rába-gyár.