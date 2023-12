Új év, új remények. Új kihívások. Új lehetőségek. Új lendület. Lehet választani az ilyenkor szokásos közhelyek, jókívánságok, idézetek, mondások, versikék tárházából, kapunk majd és küldünk is ilyeneket tucatjával mindenféle csatornákon ismerőseinknek, barátainknak, családtagjainknak. Ahogy elnézem a 2023-as összefoglalókat és a 2024-es jóslatokat, szükségünk is lesz a biztatásra, mert ez az új év sem lesz egyszerű. A jó hír, hogy már kezdjük megszokni és egyre jobban alkalmazkodunk a nehézségekhez.

Szilveszter és újév napja azonban elsősorban a remény és a bizakodás időszaka. Lencsét főzünk, hogy sok pénzünk legyen, malacot eszünk, hogy kitúrja a szerencsénket, nem pedig halat, hogy elússzon, vagy szárnyast, hogy elrepüljön vele, nem mosunk és nem teregetünk, inkább rétest nyújtunk, hogy hosszú életünk legyen, és sorolhatnám a szerencsehozó babonákat, szokásokat.

Így is van rendjén. Vannak időszakok, amikor le kell zárni a múltat és új fejezetet nyitni, előre nézni és tervezni, és persze megfogadni dolgokat. Tegyük mi is ezt, zárjuk le, ami rossz volt 2023-ban, nyissunk új fejezetet, benne csupa jóval. És persze ne feledkezzünk meg az újévi fogadalmakról sem, mert még ha nem is tartjuk meg őket, vagy nem éppen úgy, ahogy megfogadtuk, ezekre már csak gondolni, kimondani, elhatározni is pozitív. Pukkanjon a pezsgő éjfélkor, az is segít elűzni a rossz szellemeket. (Ellentétben a petárdákkal, amelyek csak a kutyákat, szóval azt mellőzzük!) Nyissunk ki minden ajtót, hogy az új év bejöhessen, a régi pedig elmehessen, szerintem jobb, ha ez most nem marad a nyakunkon.

A Kisalföld szerkesztősége és teljes stábja nevében kívánok minden olvasónknak békés, boldog, eredményekben gazdag új esztendőt!