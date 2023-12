A szabályozás célja az, hogy a megnövekedett vízi közlekedés, a vízhasználat biztonságos rendszerben, szabályozottan működjön, a sportolók is biztonságban érezzék magukat, a hajósok pedig világos közlekedési irányítás mellett tudják használni a Mosoni-Dunát és a Rábát. Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, a vármegyei horgászszövetség elnöke lapunknak azzal kezdte, hogy nagyon örülnek a szabályozásnak és külön köszönetet mondanak azért, hogy konzultáció előzte meg a döntést, az érintett szervezetek legalább kétszer egyeztetettek.

– A kajakosok, evezősök, horgászok boldogok most és bízunk benne, hogy a hajósok is megértők lesznek, hiszen Győr alatt és felett továbbra is olyan gyorsan hasíthatják a hullámokat, mint korábban – újságolta a Kisalföldnek Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa, a vármegyei horgászszövetség elnöke. – Nagyon kellett már a tiltás, mert sokakat zavart az egyre több és gyorsabb motoros jármű. Olyan is meg- esett, hogy többen jet-skivel drifteltek Győr belvárosában. Nem igazán jó az, ha a hullám elviszi a horgászfelszerelést, de a csónakázóknak, kajakkal vagy kenuval sportolóknak sem jó, ha a nagy hullámok oldalba kapják a hajót, egyben veszélyt keltve.

Táblák tiltják a gyorshajtást

Ivancsóné dr. Horváth Zsuzsa kifejtette, hogy a szabályozás teljes egyetértésben született, a hatóság engedélyezése a tavaszra várható. Utána kihelyezik a kétfajta táblát, amelyek közül az egyik sebességkorlátozó lesz, a másik a hullámkeltés tilalmát ábrázolja. Természetesen minden szabály annyit ér, amennyit sikerül betartatni belőle. A következő lépés az lesz, hogy a rendőrség ígérete szerint sebességmérőket telepít, ugyanúgy, ahogy például a Ráckevei-Duna-ágon már vannak vízi traffipaxok. Terveikben szerepel, hogy szeretnének hasonló szabályozást majd Halászinál és Mosonmagyaróvárnál, ahol ugyanezzel a gonddal, a túl gyors motoros járművekkel szembesülnek.

Vízi járművek felvonulása Győrben – A Gönyű–Vének torkolati műtárgynak köszönhető magasabb vízállás kedvez a Mosoni-Duna vízi forgalmának is, érett a szabályozás. Fotó: Kisalföld-archívum

Nagy hullámok

Pauer Zsolttól az Aranypart II-n lehet nyaranta kajakot és más vízi eszközöket bérelni. Természetesen ő is nagyon örül a változásnak.

„Az általam vezetett túrák résztvevői és a bérlők sokszor panaszkodtak, hogy a motorcsónakosok által keltett nagy hullámok zavarók, legyenek akár a Nagy-Dunán, akár a városban – nyilatkozta. – Többször volt, hogy a motoros jármű vezetője nem volt figyelemmel más vízi közlekedőkre. Pedig ugyanúgy kellene cselekedniük, mint egy autósnak, aki lelassít és megfelelő oldaltávolságot tart egy kerékpáros mellé érve.” Hozzátette, hogy a Szúnyog-sziget Győr felőli oldalán nyaranta gyakran nyitva a zsilip, csak magas vízállásnál zárják le, hogy védje az árhullámtól a várost. Megemlítette, hogy ez a túrázóknak jó, mert hajóikkal ott még éppen át tudnak jönni, de sokan ott lecsorognak motorcsónakjukkal Győrzámoly, Győrújfalu felől egészen a győri belvárosig, ott nagy sebesség esetén erős hullámokat keltve. Szerinte az amatőr kajakosok, túrázók biztosan nem lépik majd át a sebességhatárt, míg Papp Oszkár, a GYAC evezősszakosztályának vezetője azt mondta lapunknak, hogy tudomása szerint a versenyzőkre, az edzésen részt vevő motorcsónakosokra nem vonatkozik majd a rendelet.

Sok lett a motorcsónak

Gácsfalvi Róbertnek Vének és Szőgye között van nyaralója a vízparton. Sokszor szembesült már azzal, hogy mekkora hullámokat keltenek az elszáguldó motoros járművek. Több szempontból láthatja a történetet, hiszen horgász, van motorcsónakja is, évente 30 ezer forintot fizet a vízügynek azért, hogy kiköthesse a stégjéhez. Elmondta, hogy mióta lehetővé vált vizsga nélkül vezetni egy legfeljebb húsz lóerős motorcsónakot, azóta érezhetően több van belőlük a vízen. Egy 20 lóerős Suzuki motor újonnan egymillió forint, egy öt méter hosszú test hozzá bő másfél millió, vagyis hárommillió forintból már kihozható egy hajó.

– Nekem négy méter 95 centis, 60 lóerős motorcsónakom van, ezzel szoktam időnként bemenni a belvárosba, de én mindig figyelek arra, hogy senkit ne zavarjak – hívta fel a figyelmet Gácsfalvi Róbert. – Embertől függ, sokan eddig is normálisan közlekedtek és persze mindig voltak gyorshajtók. Szerintem jó, hogy szabályozás született és be lehet majd tartatni, erre való a rendőrség.