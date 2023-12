Mit is jelent ez?

A körforgásos modellben az egyszeri fogyasztás helyett az a cél, hogy a termékek élettartamát a lehető legjobban meghosszabbítsuk. Amikor az adott termék eléri az életciklusa végét, az alapanyagokat újra lehet hasznosítani. Így csökken a hulladék mennyisége, ráadásul ez gazdaságilag is értékteremtő.

A napokban tartották az Európai Hulladékcsökkentési Hét elnevezésű programot, amely a fenntartható jövő érdekében a tudatos hulladékgazdálkodásra, a hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a termékek és anyagok újrahasznosításának fontosságára hívja fel a figyelmet. Utánajártunk, mi történik az ipari termelésben keletkezett hulladékkal. Felvételünkön Pardavi Attila (balra) gépkezelő válogatja a műanyagokat, mellette Gyökeres Sándor, a győri Büchl-gyár igazgatója. Fotó: Rákóczy Ádám

A győri Büchl Hungaria Kft. Magyarország egyik vezető specialistája a hulladékkezelés, -gyűjtés és -szállítás területén. Gyökeres Sándor igazgatót kérdeztük arról, mi történik az ipari hulladékkal.

– Az iparban és kereskedelemben dolgozó cégeknek nyújtunk szolgáltatást. Komplex rendszerben foglalkozunk az ipari hulladék kezelésével. A célunk, hogy minél több hulladékot vessünk alá előkezelési fázisnak, hogy utána valamilyen nyersanyagot kapjunk a hulladékipar számára vagy akár közvetlenül újra lehessen hasznosítani. Évente mintegy 190 ezer hulladékot kezelünk, aminek csupán pár százaléka nem hasznosul. Ezt az ipari partnereink el is várják. Nagy részük pontosan tudni akarja, hova kerül a hulladék, hogy minden hasznosuljon. Van olyan partnerünk, akinek 98 százalék felett tudjuk ezt garantálni.

– Milyen módon tudják hasznosítani a hulladékot?

– A legtöbb esetben a begyűjtés után előkezelés történik, így azt a partnercégünk már át tudja venni és hasznosítja. Erre jó példa a papír. Begyűjtjük, kiválogatjuk a szabványoknak megfelelően és bálázzuk, majd a papírgyár hasznosítja. A kemény műanyagokból darálékot állítunk elő, amit értékesítünk. A fémhulladékot az ipari üzemek már jellemzően szelektíven gyűjtik, mi csak a logisztikáját végezzük, előkészítjük és a fémkereskedő viszi azt a kohóba. Amit nem lehet külön gyűjteni, arra vannak szétválasztási eljárásaink, így az alumíniumból ki tudjuk nyerni a szennyeződést, illetve a vasfémet. Szinte minden veszélyes hulladékot tudunk kezelni. Azokat, amelyekből energetikai anyagokat tudunk előállítani a cementgyárak részére, feldolgozzuk, a többi jelentős részét az égetőknek visszük, itt is a hasznosítási eljárásokat helyezzük előtérbe. A folyékony hulladék nagy részét Győrben kezeljük. Ezek többnyire a fémmegmunkálás során keletkező, elhasznált emulziók, mosófolyadékok, amelyeket megtisztítunk, hogy már tisztított szennyvízként kerülhessenek a csatornába.

Begyűjtik és a szabványoknak megfelelően kiválogatják és bálázzák a hulladékot, amit a papírgyár hasznosít majd – mondta el lapunknak a szállításra váró bálák mellett Gyökeres Sándor igazgató. Fotó: Rákóczy Ádám

– Ugyanazokkal a technológiákkal dolgoznak idehaza, mint Nyugat-Európában?

– Mivel a partnereink a gyártási eljárásokat az európai cégekkel hozták magukkal, ugyanaz az elvárás az itteni hulladékkezeléssel is. A tudásunk egyre inkább felértékelődik. A körkörösség, a fenntarthatóság már nem divatszavak, hanem kötelező elemek a gazdasági folyamatban. A cégek igyekeznek olyan vállalkozásokat foglalkoztatni, amelyek értenek ehhez. Mi erőforrásként, értékes anyagként tekintünk a hulladékra, és tudjuk, hogy azzal mit lehet kezdeni. Ez a tudás teszi környezetvédelmileg hatékonnyá, folyamatosan fejleszthetővé az egész ipart, az egész hulladék- áramot.

– Van egy egyedi, az egyik nagy partnerükkel közösen kifejlesztett technológiánk is, ami a festéket tudja eltávolítani az oldószeres folyadékból, ezáltal környezetvédelmi szempontból jobban hasznosítható lesz. 2017-ben telepítettük ide Győrbe, és tudomásom szerint nincs is Magyarországon máshol ez a kezelési technológia, ami egy költséghatékony megoldás, és ezzel környezetvédelmi díjat is nyertünk.