Dr. György István, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára köszöntőjében elmondta, jövőre országos szinten is befejeződik a kormányablak-hálózat kiépítése, már csak három olyan okmányiroda van, amely jövőre kormányablakká alakul. Az államtitkár kiemelte, 2010-ben kezdődött a teljes magyar területi közigazgatás államigazgatási oldalának megreformálása, és a második generációs kormányablakokkal egy olyan hálózat jött létre, amely a legkorszerűbb kereskedelmi bankokkal is felveszi a versenyt. Az ügyintézők felkészültek, ügyesek, tájékozottak, jól alkalmazzák a jogszabályokat, és meg tudják valósítani azt, amiért 2010-ben az egész reform elindult, vagyis hogy gyorsabb, hatékonyabb, ügyfélbarát és ügyfélcentrikus ügyintézés legyen a magyar területi közigazgatás államigazgatási oldalán. Magyarországon 6,5 millió ember olyan településen él, ahol van kormányablak, a többiek pedig 14 kilométeren belül el tudnak érni egyet.

Hozzátette, a kormányablakok arculata egységes, a várakozási idő átlagosan valamivel több mint 17 perc, amit szeretnének csökkenteni. Az ügyintézési idő országos átlaga 9 percnél kevesebb, Győr-Moson-Sopron vármegyében pedig az országos átlag alatt legalább fél perccel teljesítenek az ügyintézők. Hangsúlyozta, hogy a kormányablak-hálózat kialakítása a magyar közigazgatás történetében kifejezetten sikertörténet.

Az államtitkár úgy fogalmazott: paradigmaváltás időszakában vagyunk az elektronikus ügyintézés tekintetében. Felidézte, hogy szerdán az Országgyűlés elfogadta azt a jogszabályt, amelynek alapján jövő júniustól az elektronikus ügyintézést tekintik preferált ügyintézési formának. Számos olyan ügy van már most is, amelyet elektronikusan lehet intézni, de egyre többet kell a digitalizáció nyelvére lefordítani - mondta.

György István elmondta, a virtuális kormányablakok ügyköre több mint 2500 ügytípusra terjed ki, de a hétköznapokban 15 ügytípusban zajlik az ügyintézések 75 százaléka. Ezek elsősorban okmányjellegű ügyek; az a digitális korszak, amely előttünk van, ebben is változást fog hozni, lényegesen könnyebbé téve az életet - tette hozzá.

A jó közigazgatás gazdasági versenyképességi tényező, mert nem mindegy, hogy szabadságot kell kivenni ahhoz, hogy ügyeket intézzünk, vagy azokat percek alatt el tudjuk intézni egy kormányablakban vagy a digitális térben - emelte ki, utalva arra: a digitális térben már olyan újításokat is bevezettek, mint az e-bejelentő szolgáltatás, amelynek során a közműátírásokat a digitális térben lehet intézni.

Szeiber Anita, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal főosztályvezetője elmondta, a fertődi kormányablak kialakítására a Miniszterelnökség 17 millió forintot adott, ehhez a kormányhivatal 5 millió forintot tett hozzá a saját költségvetéséből.