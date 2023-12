A dunaszigeti Ökopark egy látványos új intézménnyel bővült, melyet Farkas István piarista atya áldott meg.

Fűzfa Zoltán külön köszönetet mondott mindazoknak, kiemelten az egyesület tagjainak, akik ehhez a beruházáshoz hozzájárultak munkájukkal.

Cseh Benjamin dunaszigeti polgármester, mint elmondta, régóta kíváncsian figyelte az épület előkészületeit, s kiemelte, hogy a település és az egyesület céljai közül a természeti értékek védelme közös. A faluvezető párhuzamot vont a település fejlődése – mely infrastrukturálisan és lélekszámban is megtapasztalható – és az Ökopark gyarapodása között. A szigetközi falu ma már bölcsődével, óvodával és iskolával is rendelkezik, utóbbi éppen az Ökopark szomszédságában. A gyerekeknek a helyi identitás erősítésén túl a természeti értékek védelmét is átadják. Cseh Benjamin értékelte azt is, hogy az egyesületnél komoly tudás halmozódott fel és kreatívan és szívósan mennek előre céljaik felé.