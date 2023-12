A civil kerekasztal vendége ezúttal Árvay István polgármester volt, aki egy előadással készült Az értékteremtés idei éve címmel, de a hallgatóság számos kérdésére is válaszolt. A találkozón egy perces főhajtással tisztelegtek a napokban elhunyt Pro Urbe-díjas Pintér Éva emléke előtt. Nagy Sándor, a Mosonmagyaróvári Civil Szövetség elnöke egy oyan civil emberre emlékezett, akit főként közösségszervezőként méltatott.

A polgármester vetített képes előadásában arra világított rá, hogy melyek az önkormányzat feladatai, hatáskörei. Mint elmondta, ugyan az önkormányzatiság átrendeződött, maradt feladat a városnál.

– Az elmúlt tíz év aranybánya, az értékteremtés időszaka volt, látványos dolgokat lehetett alkotni – hívta fel a figyelmet Árvay István, aki külön kitért az önkormányzati társaságok helyzetére, kiemelten az Aqua Szolgáltató Kft.-re. Megjegyezte, hogy a szolgáltató tavaly komoly veszteséggel zárta az évet, ezért jelentős állami támogatásra volt szükség. Számítanak a rezsicsökkentett vízdíjak korigálására.

A kulturális feladatatokat végző intézményeken túl beszélt a szociális intézményekről is, melyeket a térségi társulás tart fenn, többnyire állami normatívából, de továbbra is szükséges a társult önkormányzatok hozzájárulása mellett a városi hozzájárulás is. Árvay István sorolta, hogy itt milyen fejlesztések történtek, és sajnálatát fejezte ki, hogy az idősek otthonainak bővítésére egyelőre jelentősebb pályázati forrás nem állt rendelkezésre.

A fórum résztvevői közül többen is kérdéseket intéztek Árvay István polgármesternek.

Fotó: Mészely Réka

A polgármester a város gazdálkodásába is beavatta a hallgatóságot: a több milliárd forintos megtakarításnak köszönhetően magas kamatbevételre számítanak, ez is mozgásteret ad a terveknek – amiket szintén részletezett. A vízi sporttelep fejlesztése a harmadik körénél tart: újraterveztették és közbeszerzést írnak ki. Mintegy egymilliárd forintot tesznek ki az útfejlesztések. Ugrásszerűen megnőtt az autók száma a városban, parkolni, közlekedni akarnak, ehhez parkolókat, új csomópontokat kell építeni. A legbalesetveszélyesebb szakaszok pedig állami tulajdonban lévők, melyeket évek óta a Magyar Közúttal közösen újítanak. A fórumon a közvilágítás, a gyalogátkelőhelyek megvilágítása, a kórház, a tehermentesítő út kérdései is felmerültek. Árvay István válaszában elmondta: zajlik a lámpatestek LED-esre való cseréje, a gyalogátkelőhelyeket három féle módszerrel próbálják biztonságosabbá tenni (tesztelik, melyik jobb megoldás), a tehermentesítő út átadás januárra várható. A Karolina Kórház megmentéséért csaknem 300 milliót áldozott a város, kitért a közelmúlt eseményeire, és a mostani újraindulási folyamatra is.