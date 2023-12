Életnagyságú betlehemmel ajándékozta meg faluját a farádi Turi Tamás amatőr fafaragó. Az alkotótól a helyiek megszokhatták már, hogy rendszeresen előrukkol a községet szépítő művekkel, de ez a betlehem talán a legnagyobb munkája. A katolikus templom előtti téren állították fel, csodájára járnak a gyerekek, de a felnőttek is. Üzenni is szeretett volna az elhelyezett figurákkal, eszközökkel a fafaragó.

Turi Tamás a Kisalföldnek elmondta: az elmúlt hetek időjárása hátráltatta a munkát, és a szállítás sem volt egyszerű, de a barátai segítségével sikerült megoldani a feladatot, és még időben elkészült az istálló, benne az alakokkal. A faanyagot a saját erdejéből biztosította, egy részét viszont, amiből az istálló is készült, egy elbontott pajtából nyerte ki.

Horváth Ármin, Bősze Luca, Kocsis Anna és Eitler Blanka is megnézték már a betlehemet. Fotó: Cs. K. A.

– A Jóisten velünk volt, és megoldottuk a nehézségeket, fel tudtuk állítani az adventi időszak kezdetére a betlehemet. Az istállóban látható a Kisjézus, Mária, Szent József, a pásztorok és a három király, természetesen az állatokkal, bárányokkal, szamárral együtt. Az istálló elé egy kutat faragtam, vödörrel, és melléjük egy pálmafát, illetve egy mohos kő keretezi mindezt. Azt jelképezi az elrendezés, hogy úgy, ahogy mi várjuk Jézus Krisztust, a Megváltót, ugyanúgy várja a természet is a megújulást. Ezt jelképezi a víz, ami nélkülözhetetlen az életünkhöz, mégis szennyezzük, pazaroljuk. A pálmafa ugyanígy szimbolizálja, hogy a földről növény- és állatfajok tűnnek el az emberek hibájából. Arra próbáltam felhívni tehát a figyelmet, hogy mi is szomjazzuk a hitet, a jót, vágyunk a Megváltó érkezésére, ugyanakkor a környezetünkre nem figyelünk oda – mutatta be alkotását Turi Tamás.

A fafaragó azt mondja, me­lengeti a szívét, amikor a gyerekek megnézik, és örömet okoz nekik a karácsonyi istálló. Az első adventi gyertyagyújtáskor is „meglepték” a betlehemet, a Kisjézusnak még szaloncukrot is vittek.

– Estére mindig kivilágítjuk, nagyon jó érzés látni, hogy valakinek elnyeri a tetszését. Még egy üzenete van talán a ma emberének: ragaszkodjunk a hitünkhöz, de úgy, hogy a másikét ne bántsuk. A világban annyi nagyszerű dolgot elértünk már, de azt még nem sikerült, hogy egyik vallás tisztelje a másikat – zárta gondolatait Turi Tamás.