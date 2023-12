Így volt ez tavaly, amikor ugyanennek a kiadványnak az aktuális számát mutattuk be és csupa jó hír volt benne olvasható, hozzátették a szakértők: jövőre más lesz. Nos, a jövőre elérkezett, és igen, valóban vannak olyan számok, amelyek gyengébbek. Kevesebb a vállalkozás, csökkent a GDP, bár az árbevétel és az eredményesség újra csak nőtt.

Fontos adatok ezek, de az én korosztályom inkább azt a mutatót keresi, amellyel munkaképes korunk elején, a rendszerváltás idején legtöbbet szenvedtünk, a foglalkoztatás. Nekünk kétjegyű százalékokkal kellett annak idején szembesülnünk és ezek nem 1-essel kezdődtek. Mindenki, de tényleg mindenki, a politikusok, a gazdasági szakemberek, a sajtó és az átlagemberek is azt figyelték, mennyivel nőtt épp aktuálisan a munkanélküliség. Ha pedig kicsit csökkent, máris öles címekkel jelentek meg az erről szóló cikkek.

Ha ezeket most nézzük, megnyugodhatunk. Vármegyénkben ugyanis minden nehézség ellenére ezek az adatok javultak. A foglalkoztatás 80 százalék feletti, a munkanélküliség 1,4 százalék alatti, azaz aki dolgozni akar, annak van munkája. A mutatók az országos átlagnál, sőt, még a budapestinél is jobbak, a többi vármegyéről nem is beszélve. Úgy, hogy ebbe csak az itt élőket számolták bele, a külföldön dolgozókat nem.

Szóval ezt látva megint csak elmondhatjuk, a Kisalföldön élni jó. Más kérdés, hogy a cégvezetők, tulajdonosok ebben a problémát is látják, hiszen jelenleg azon kell inkább aggódniuk, hogy ha új beruházásba kezdenének, vajon lesz-e hozzá elég – mégpedig megfelelő, azaz képzett – munkaerő? Nem véletlen, hogy idén a Presztízs Díjasok Társasága a különdíját egy oktatási intézménynek és vezetőjének ítélte oda. Ez is azt jelzi, hogy a tudás, a képzés egyre nagyobb presztízst szerez minden téren. Mi pedig bízzunk abban, hogy az ezt jelző számok hamarosan fontos mutatói lesznek az ilyen kiadványoknak is.