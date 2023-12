A hólapátolás kellemetlen feladat, sokan nem is tudják, hogy nem csak saját garázsbejárójukat kell letakarítani, hanem az ingatlanjuk előtti járdát is. Sőt a síkosítás mentesítés is a tulajdonos dolga, legyen szó sózásról vagy a befagyott pocsolyák feltöréséről. A győri önkormányzatot kérdeztük tapasztalataikról, akik azt mondták, sokan nincsenek tisztába a vonatkozó rendeletekkel, azt gondolják, ami közterület az nem a tulajdonos feladata.

A szabály családi és társasházakra, valamint cégekre és intézményekre is vonatkozik, sőt az épület tetőzetéről az esővíz, illetve a hólé járdára csorgásának megakadályozásáról is nekik kell gondoskodni. Fontos, hogy az úttestig terjedő teljes területről a tulajdonosnak kell gondoskodnia, tehát a befagyott tócsákról és zöld területekről is.

Ha valaki ezt elmulasztja és emiatt megsérül valaki, a felelősség minden esetben a tulajdonost, vagy tulajdonosakat terheli.

Az önkormányzat azokat a járdákat takarítja, ami a rendeleten kívül esik, nincs hozzátartozó magán tulajdonos. Valamint a játszótereket, parkokat és buszmegállók síkosítás menetsítérése is ügyelnek. A kerékpár utak takarítása GYŐR-SZOL Zrt. feladata.

Gyömörén az a tapasztalat, hogy mindenki rendben tartja a háza táját.

A közterületeket az önkormányzat takarítják, a házak előtti járdákat pedig a lakok. Legnagyobb örömünkre nincs probléma. Ha valaki idős vagy egyéb érthető okból nem tudja ezt megtenni, annak a szomszédok segítenek vagy szólnak az önkormányzatnak. A településen dolgozik két idősgondozó, ők is felhívnak minket, ha az ápoltjaiknál ilyen gond van. Ezekben az esetekben, az önkormányzat elvégzi a síkosításmentesítést

– mondta el Nagy Beáta polgármester.