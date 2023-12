Súlyos problémák gyermekkorban - Hallgassa meg!

Dr. Pap Krisztina csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, endokrinológus szakorvos jelölt számára fontos, hogy felhívja a figyelmet az aggasztó és szó szerint súlyos problémára, ami már szabad szemmel is látható, elég csak benéznünk egy osztályterembe.

- Nagyon riasztóak a számadatok. A Központi Statisztikai Hivatal 2019-es adatai alapján a kamasz korosztály 8,6%-a túlsúlyos, 7,2 százaléka elhízott, azaz minden hatodik kamasz érintett. Ezek borzasztó adatok főleg úgy, ha tudjuk azt, hogy az elhízás milyen szövődményeket és mit tud okozni. Egy gyerekkorban jelentkező elhízás eredményezhet 2-es típusú cukorbetegséget, mozgásszervi problémát, légzési rendellenességet, horkolást, későbbiekben akár alvási apnoét, és ide tartozik a sok nőt érintő policisztás ovárium betegség is. Számomra a legriasztóbb adat a 2-es típusú cukorbetegség és a szív-érrendszeri betegségek gyerekkori előretörése. Ezek a 2000-es évek elején még nem volt számottevő Magyarországon, ma már 8-9 százalékról beszélünk. Amerikában ez 50-60 százalék, és sajnos megyünk az amerikai mutatók felé- mondja Dr. Pap Krisztina.

Az egészséges életmód kialakítása családon belül az első és legfontosabb, amit tehetünk azért, hogy elkerüljük az elhízást és a szövődményeit, ebbe azonban nem csak az elfogyasztott ételek minősége és mennyisége tartozik bele, hanem az étkezések körülményei is.- Ha a család leül együtt enni, odafigyel az étkezésre és nem mesét néz közben, anyuka nem az e-mailekre válaszol, apuka pedig nem a céges telefonokat intézi, akkor tudatosan jelen tudnak lenni az étkezésben. Ilyenkor az történik, hogy sokkal inkább megélem azt, hogy eltelítődtem az ételtől ezáltal sokkal kevesebb mennyiséget fogok enni. Nagyon fontos, hogy mennyiségben milyen adagokat szedünk ki. Egy szülőnek tudni kell, hogy mekkora az a mennyiség, ami elég a gyereknek. Ehhez akár dietetikus szakember segítségét is kérhetik, ha úgy érzik, hogy nem tudják pontosan meghatározni.

Egy túlsúlyos embernek és a gyerekeknek is erősebb a testszaga, ami kirekesztéshez vezethet. Aki bekerül a problémakörbe, sokszor nem talált más módot a örömszerzésre, mint az étkezés. Ilyenkor a család segítségével kell más megküzdési stratégiát, jutalmazási formát kínálni a gyereknek.- A gyerekeket nem kell feltétlenül fogyasztani, hiszen a serdülőkorban 8-9 centit is képesek nőni évente. Ha tudják tartani a súlyukat, ami lehet, hogy most hétévesen túlsúly, akkor 18 éves korukra nagyon szép, egészséges alkatú fiatal felnőtt lesz belőlük.

A problémát komplexen kell kezelni. Az életmódváltásban szükség van egy pszichológusra, aki földeríti a hátterét, egy dietetikusra, illetve egy gyógytornászra. Kardinális pont a sport és az esetleges szervi problémák. Első lépésként akár a háziorvos is el tud végeztetni olyan vizsgálatokat, ami a túlsúly kivizsgálását célozza, hiszen a túlsúly hátterében 2-5%-ban áll valamilyen szervi ok.- Azt látom, bemenve az iskolába egészségfejlesztés, pályaorientációs nap kapcsán, hogy nincs olyan gyereket, akinél lenne gyümölcs vagy zöldség. Mindenki berohan reggel a pékségbe, két kakaós csiga, két túrós batyu, le van tudva a gyerek, le van tudva mindenki, és mehetünk is. A másik fő probléma, hogy reggeli nélkül indulnak el, illetve, hogy nagyon kevés gyerek iszik vizet.

Dr. Pap Krisztina elmondta azt is, hogy nagy terveik vannak, szeretnének a budapesti Gyermekklinika Tűzoltó utcai részlegéhez hasonló életmód ambulanciát megvalósítani Győrben, ahol segíteni tudnak a szülőknek.