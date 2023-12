10 éve - Brigitta Japánban is hódított

Ötvös Brigitta álma valóra vált, bejutott az öt legszebb lány közé a Miss International szépségverseny nagydöntőjében japánban. A világdöntőben hetvenhét ország legszebb lányai mérettették meg magukat. Hazánkat Ötvös Brigitta képviselte. Végül Fülöp-szigeteki versenyző lett a királynő. A soproni lány a bemutatáskor, ígéretéhez híven, kalocsai mintás, magyaros ruhában vonult végig a zsűri előtt. A bikinis bemutató után pedig viszszafogottan elegáns estélyiben lépett színpadra.



20 éve - Lipótón készülnek a döntőre

A Miss Magyarország Három Szépe nemzetiverseny döntőjére Lipóton készülnek a regionális versenyekről bejutott lányok az ország minden részéről. Egy televízióskereskedelmi csatorna is közvetíti az országos döntőt, melyet a győri élményfürdőben rendeznek. A versenyen három királynőt is választanak: modell, fitnesz és tánc kategóriában is győztest hirdetnek. A viadal különbözik a hagyományos szépségversenyektől, a résztvevőkszépségük bemutatása mellett modell-, tánc- és fitneszprodukcióikat is bemutatják.



30 éve - Végső búcsú Antall József ravatalánál

Antall Józseftől,a Magyar Köztársaság miniszterelnökétől búcsúzott az ország. Tisztelegtek az elhunyt kormányfő előtt a hazai állami és politikai élet vezetői, a minisztériumok, a közhivatalok és egyházak képviselői, valamint a budapesti diplomáciai képviseletek tagjai. A nap folyamán gyászoló polgárok sokasága rótta le kegyeletét a miniszterelnök ravatalánál. Az Országház előtt félárbocra eresztve lengett a gyászszegélyű állami zászló és a törvényhozás épületén is fekete lobogók jelezték a nemzeti gyászt.