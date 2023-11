A helyszínen elvett vezetésre jogosító okmányok száma az előző év azonos időszakához mérten több mint százzal kevesebb. A leggyakoribb ok az ittas járművezetés. Közlekedési baleset, illetve közúti veszélyeztetés miatt csak pár esetben kellett ezt a szankciót alkalmazni, a bódult állapotban történő járművezetés terén pedig javulás tapasztalható.

Az eltiltás hatálya alatt azonban többen ültek volán mögé, csaknem két tucat alkalommal kellett intézkedniük a rendőröknek, ami kismértékű emelkedés az előző évhez képest.

Győr-Moson-Sopronban 2023-ban még senkit nem köteleztek újravizsgázásra. Erre bíróság kötelezheti a sofőrt, valamint a kezdő vezetői engedély esetén egy speciális esetben kerül rá sor. Ugyanakkor 236-an jelentkeztek eddig utánképzésre vagy kötelezés alapján, vagy önkéntesen a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont adatai alapján. Ez az előző év első tíz hónapjához képest 13 százalékos emelkedés.

Idén a vármegyében a 35–49 év közötti korosztályból 97-en vettek részt utánképzésen, a 20–34 év közöttiek közül 79-en, az 50–64 év közötti korosztályból pedig 52-en. Nemek alapján a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont nem készít statisztikát, általánosságban megállapítható, hogy a férfiak többet vezetnek, és a kockázatvállalási szintjük is magasabb. Emiatt a képzésen is nagyobb számban jelennek meg.

Az utánképzésen a jelentkezők az I-es programban kétszer három órában a KRESZ-ismereteket tanulják újra, a II-esben pedig gyakorlati vezetési oktatáson vesznek részt hét órában négy foglalkozásra felosztva. Az oktatás végén mindkét esetben számot adnak tudásukról, melyen a követelmények megegyeznek az új jogosítvány megszerzéséhez szükségesekkel.

Idén Győr-Moson-Sopron vármegyében 72 járművezető végezte el az utánképzési I. programot, és összesen 222 vizsgán vettek részt, azaz a megfelelési arány 32 százalék. A II. programon 8-an vettek részt összesen 12 vizsgával, mely 66 százalékos megfelelést jelent.

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont kiemelte: ezen esetekben a jelentkezők már „jó vagy rossz, helyes vagy helytelen” közlekedési ismeretekkel, tapasztalatokkal érkeznek az oktatásra, így annak módja is más. A téves ismereteket, illetve az ezen alapuló magatartásformákat nagyon nehéz átformálni. A jogszabály által előírt óraszámok meglehetősen alacsonyak.

2007. január elseje és 2023. október 31-e között Győr-Moson-Sopronban 3360-an végezték el az utánképzést, közülük 281 főnek kellett ismételten részt venni azonos vagy egyéb utánképzési programon. Ez 8 százalékos visszaesést jelent.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont is úgy tapasztalja, hogy mind a jogosítvány elvételének lehetősége, mind pedig az utánképzés komoly visszatartó erőt jelent. Ilyenkor közvetlenül tapasztalják meg, hogy a járművezetéstől való eltiltás milyen mértékű korlátozást és ezzel mindennapi nehézséget, akár munkájuk kényszerű szüneteltetését is jelentheti. Ezenkívül negatív élményt okoz a bíróság előtt való megjelenés és a hatósági eljárás is. Legtöbben ekkor szembesülnek az elkövetett cselekményük valódi veszélyességi szintjével.